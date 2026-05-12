Hantavirus come stanno i pazienti italiani e quali sono le misure in caso di contagio | quarantena e mascherine – La circolare

Un paziente italiano risultato positivo all’hantavirus in Veneto ha ricevuto un esito negativo dopo il test di conferma. La notizia è stata comunicata dalla responsabile della prevenzione al ministero della Salute durante un’intervista radiofonica. In Italia, le misure in caso di contagio prevedono la quarantena e l’uso di mascherine per limitare la diffusione del virus. Attualmente, non ci sono altri casi confermati nel paese.

Il test effettuato sul paziente veneto, esposto all’ hantavirus, ha dato esito negativo. A comunicarlo è stata la direttrice della prevenzione al ministero della Salute Mara Campitello a Radio anch’io. La dirigente ha però precisato che un esito negato iniziale «non esclude una possibile positività successiva», anche se il fatto che il paziente sia asintomatico rappresenta un elemento rassicurante. Per questo motivo restano attive le misure di sorveglianza sanitaria e l’isolamento. Gli altri quattro passeggeri che erano a bordo dell’aereo in cui si trovava la donna contagiata, salita a Johannesburg e poi deceduta in Sudafrica, ha ribadito Campitiello, «sono asintomatici, sono in sorveglianza attiva e in isolamento fiduciario».🔗 Leggi su Open.online

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