L'Hantavirus delle Ande è un virus che può causare malattie respiratorie acute e viene trasmesso principalmente attraverso il contatto con escrementi, urine o saliva di roditori infetti. I sintomi includono febbre, dolori muscolari e difficoltà respiratorie, che possono peggiorare nel giro di pochi giorni. La modalità di contagio avviene soprattutto attraverso l'inalazione di particelle presenti nelle feci o nelle urine degli animali. Per ridurre il rischio, si consiglia di evitare il contatto diretto con roditori e di mantenere ambienti puliti.

Come si manifesta, in che modo si trasmette e quali misure è possibile adottare: tutto quello che c'è da sapere sul virus che ha fatto scoppiare un focolaio sulla nave Hondius (ma che non rischierebbe di dar vita a una nuova pandemia).🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Hantavirus delle Ande, quali sono i sintomi e le modalità di contagio

VIRUS DE LOS ANDES: El Virus que se transmite entre PERSONAS y nadie te está contando - Dr. Brajean

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