Quattro italiani sono attualmente in isolamento a causa del rischio di hantavirus. Tra loro, un giovane di 25 anni ha riferito di non sentirsi particolarmente preoccupato, pur rispettando le misure di quarantena. La sua testimonianza si aggiunge a quella degli altri coinvolti, mentre le autorità monitorano la situazione e verificano eventuali segnali di peggioramento o miglioramenti nelle condizioni di salute.

Quattro persone sono in isolamento fiduciario in Italia dopo il contatto con un caso letale di hantavirus su un volo internazionale. Tra loro Federico Amaretti, 25enne calabrese in quarantena che rassicura: “Sto bene, non ho sintomi”. Il Ministero della Salute monitora i soggetti in Calabria, Campania, Toscana e Veneto; il rischio di contagio per gli italiani rimane molto basso. Il monitoraggio degli italiani in isolamento Allerta sanitaria per i quattro passeggeri rintracciati in Italia che hanno viaggiato sullo stesso volo dove era presente una donna olandese poi deceduta per virus Andes. Maria Rosaria Campitiello, capo Dipartimento della prevenzione del ministero della Salute, ha rassicurato al Tg1: “I passeggeri sono stati tutti e quattro rintracciati.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Hantavirus, come stanno gli italiani in isolamento? Parla il 25enne in quarantena: "Non sono preoccupato"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Hantavirus, un uomo in quarantena a Padova. Stefani: «Isolamento precauzionale». Come staPADOVA - È in quarantena a Padova uno dei passeggeri che a Johannesburg si è imbarcato su un aereo a bordo del quale era salita, seppur per pochi...

Hantavirus, una persona in quarantena a Padova. Stefani: «Isolamento precauzionale». Come staPADOVA - È in quarantena a Padova uno dei passeggeri che a Johannesburg si è imbarcato su un aereo a bordo del quale era salita, seppur per pochi...