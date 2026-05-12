Quattro italiani sono in isolamento dopo aver avuto contatti con una donna deceduta in Sudafrica per hantavirus. Tutti sono risultati asintomatici e stanno sotto sorveglianza sanitaria. La persona in Veneto, invece, ha effettuato un test che è risultato negativo. La notizia arriva mentre si monitorano eventuali sviluppi legati al virus e alle misure di prevenzione adottate.

Sono tutti asintomatici i quattro residenti in Italia che si ritrovano in isolamento dopo essere entrati a contatto con una donna poi deceduta in Sudafrica per aver contratto l’hantavirus. Le persone finite in quarantena non presentano alcun sintomo, la conferma del capo del Dipartimento prevenzione del ministero della Salute, Mara Campitiello. “È negativo il test della persona in isolamento” in Veneto, ha spiegato la Campitello ai microfoni di Rai Radio 1: “Questo non significa che non si potrebbe un domani positivizzarsi, ma ci lascia ben sperare perché è asintomatico, ha un test oggi negativo, ricordando che la misura di sanità pubblica è sicuramente sempre la quarantena e la sorveglianza, però ci lascia buone speranze ”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Hantavirus, come stanno gli italiani in quarantena. Negativo il test della persona in isolamento in Veneto

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Passengers from Hantavirus-hit cruise ship return to America, 1 tests positive for virus

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