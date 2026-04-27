Calciomercato Milan Mendes ha proposto Gonçalo Ramos | contatto diretto con Cardinale

Nel calciomercato del Milan, è emerso un incontro tra il rappresentante di un giocatore e il direttore generale del club. Durante la riunione, è stato discusso il trasferimento di un attaccante portoghese. Il tecnico della squadra sta cercando un nuovo centravanti, e il nome del giocatore è entrato nel mirino nei colloqui tra le parti coinvolte. Un contatto diretto tra i rappresentanti e il club è stato confermato.

Il Milan continua a guardarsi intorno per trovare centravanti in grado di caricarsi sulle spalle il reparto offensivo nella stagione 20262027. Oltre ai vari Vlahovic e Lewandowski, su cui la dirigenza di Via Aldo Rossi continua a lavorare, c'è un nuovo nome che si sta prendendo la scena: Gonçalo Ramos. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', Jorge Mendes e Gerry Cardinale si sarebbero incontrati a Milano per discutere di un possibile trasferimento dell'attaccante del PSG classe 2001 in rossonero. Ramos, legato ai francesi fino al 2028, può lasciare Parigi davanti a un’offerta tra i 30 e i 35 milioni di euro. In stagione ha collezionato 27 presenze con 6 gol e 1 assist in Ligue 1, 2 reti in 10 gare di Champions League, oltre ai centri tra Coppa di Francia e Supercoppa.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Mendes ha proposto Gonçalo Ramos: contatto diretto con Cardinale Notizie correlate Milan, nuova ipotesi per l’attacco: torna di moda Gonçalo RamosCome riportato da Luca Bianchin per La Gazzetta dello Sport, Gonçalo Ramos, 24 anni ed attualmente al PSG, potrebbe essere uno dei nomi in lizza per... FC 26 SBC Momenti: Gonçalo Ramos (88) – Il “Pistolero” del PSGSe hai bisogno di un attaccante che faccia a sportellate con i difensori ma che sappia anche dialogare con la squadra, questa versione Momenti di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Calciomercato Milan: Leao, ecco il prezzo. Proposto al Barcellona; Milan, richieste informazioni su Leao: cosa filtra sul futuro e sul Manchester United; Pellegatti sul Milan: Due giocatori in uscita, vi dico il preferito di Allegri per il centrocampo, poi svela dove giocherà Vlahovic; Calciomercato Milan: Juve su Bernardo Silva, si defila per Goretzka. Moretto: Mendes ha proposto Goncalo Ramos al MilanSi avvicina il calciomercato estivo ed iniziano le mosse dei procuratori, desiderosi di muovere e spostare i propri assistiti. Può essere il caso di Gonçalo Ramos, come racconta ... milannews.it Milan, contatto con Jorge Mendes: su decide il futuro di Estupinan e RamosLa sfida contro la Juventus ha messo a nudo quelli che sono i diversi limiti della rosa attuale del Milan. Al mal di goal degli attaccanti va aggiunta che una fascia mancina senza un vero padrone dopo ... calciomercato.com Calciomercato Milan: a San Siro presenti gli agenti di Lewandowski e Mateta #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com #Milan, il patto di #calciomercato a 'Casa Milan': 4 colpi per #Allegri e l'intrigo #Rowe-#Rabiot - facebook.com facebook