Hantavirus circolare del Ministero

Il Ministero della Salute ha diffuso una circolare che stabilisce una quarantena fiduciaria di sei giorni. La misura riguarda persone che sono state in contatto con soggetti risultati positivi al virus. La circolare fornisce istruzioni sulle modalità di applicazione della quarantena e sulle precauzioni da adottare durante il periodo di isolamento. La decisione mira a limitare la diffusione dell’agente infettivo tra la popolazione.

Ribadito questo concetto, le autorità sanitarie nazionali mettono comunque nero su bianco le linee da seguire in caso di contatti stretti con i passeggeri della nave Hondius. Il ministero della Salute ha emesso una circolare che prevede una quarantena fiduciaria di sei settimane, utilizzando una stanza propria, mantenendo una distanza di almeno due metri dai membri della famiglia, non utilizzando le stesse stoviglie, e aprendo le finestre per garantire la ventilazione. È la raccomandazione indirizzata ai contatti ritenuti ad alto rischio di aver contratto l’hantavirus. È possibile – precisa la circolare – uscire per preservare la salute mentale e il benessere indossando una mascherina medicachirurgica resistente ai liquidi ed evitando gli assembramenti.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Hantavirus, in arrivo la circolare, il Ministero rassicura: «Nessun caso»

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