Virus Andes | Schillaci rassicura monitorati 4 casi asintomatici

Il ministro della salute ha comunicato che sono stati individuati quattro casi di virus Andes, tutti asintomatici, e sono sotto stretta sorveglianza. Per i passeggeri, non ci sono indicazioni di sintomi specifici che segnalino il rischio di contagio. Il Ministero ha inoltre definito i criteri per distinguere i contatti ad alto rischio, che vengono monitorati attentamente per prevenire la diffusione del virus.

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