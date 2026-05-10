L’interesse sull’Hantavirus cresce dopo che tre persone sono decedute a causa di un focolaio rilevato sulla nave da crociera MV Hondius. Si parla di un virus che può essere trasmesso anche da animali come cani e gatti, e si cerca di capire se esiste un vaccino disponibile e come proteggersi dal contagio. Domande frequenti riguardano le modalità di trasmissione e le precauzioni da adottare per evitare il contagio.

È più viva che mai l’attenzione sull’ Hantavirus che ha già fatto tre vittime a causa del focolaio scoppiato sulla nave da crociera MV Hondius. Se è vero che il nostro Paese e in generale l’Europa vedono rischi di diffusione molto contenuti, è bene avere quante più informazioni possibili sulle modalità di trasmissione ma soprattutto di prevenzione e le eventuali cure esistenti al momento. Cosa si sa sul vaccino. La notizia negativa è che, al momento, “ non esiste un vaccino contro tutte le forme di Hantavirus”: a spiegarlo sono le Faq del ministero della Salute. La pericolosità di questo virus è che, anche per quanto riguarda le cure, non c’è una terapia specifica ma è bene cercare di bloccare sul nascere la malattia se la diagnosi avviene precocemente.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Esiste un vaccino? Cani e gatti possono trasmettere il virus? Come posso proteggermi? Domande e risposte sull’Hantavirus

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