Hantavirus | agente morto per infarto e 22 contatti tracciati in Francia
In Francia è stato identificato un caso di infezione da hantavirus, che ha portato al decesso di una persona a causa di un infarto. Le autorità sanitarie locali hanno tracciato 22 contatti stretti, mentre in Italia sono stati monitorati alcuni soggetti collegati alla vicenda. Restano in corso le verifiche sulle modalità di trasmissione del virus, soprattutto in relazione ai voli internazionali coinvolti.
? Domande chiave Come si è propagato il contagio tra i voli internazionali?. Chi sono i contatti monitorati dalle autorità sanitarie in Italia?. Perché i passeggeri sono stati trasferiti in una base militare australiana?. Quali rischi hanno affrontato gli operatori durante la gestione del focolaio?.? In Breve Ventidue contatti tracciati tra voli Johannesburg-Amsterdam e otto francesi isolati per una settimana.. Sei passeggeri della MV Hondius isolati a Bullsbrook, vicino a Perth, in Australia.. Un caso di contatto monitorato quotidianamente dalle autorità sanitarie sul territorio italiano.. Rianimazione dell'agente della Guardia Civil durata quaranta minuti presso il posto di comando.🔗 Leggi su Ameve.eu
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