Hantavirus | agente morto per infarto e 22 contatti tracciati in Francia

In Francia è stato identificato un caso di infezione da hantavirus, che ha portato al decesso di una persona a causa di un infarto. Le autorità sanitarie locali hanno tracciato 22 contatti stretti, mentre in Italia sono stati monitorati alcuni soggetti collegati alla vicenda. Restano in corso le verifiche sulle modalità di trasmissione del virus, soprattutto in relazione ai voli internazionali coinvolti.

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