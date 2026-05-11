Hantavirus positivo un americano sbarcato un altro è sintomatico Peggiora la donna francese morto di infarto un agente spagnolo nell’evacuazione – La diretta

Da open.online 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un passeggero americano che era sbarcato su una nave da crociera è risultato positivo all’hantavirus, mentre un altro è sintomatico. La donna francese, anch’essa rientrata dal viaggio, ha mostrato segni di infezione. Durante le operazioni di evacuazione, un agente spagnolo è deceduto a causa di un infarto. La situazione si sta sviluppando con aggiornamenti sulle condizioni dei coinvolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una donna francese rientrata dalla nave da crociera MV Hondius è risultata positiva all’hantavirus. Con lei anche un americano, che era a bordo della nave Ad annunciare il caso francese è stata la ministra della Salute Stéphanie Rist ai microfoni di France Inter, spiegando che le condizioni della paziente «purtroppo sono peggiorate durante la notte» e che gli esami hanno confermato il contagio. La donna fa parte di un gruppo di cinque cittadini francesi rimpatriati e trasferiti all’ospedale Bichat di Parigi, sistemati in stanze con sistemi di ventilazione pensati per evitare la dispersione del virus, dove resteranno isolati per almeno 15 giorni.🔗 Leggi su Open.online

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Hantavirus, positivo un americano a bordo della nave da crociera. Grave una francese, un agente muore per un infartoNon sono positive le notizie sul fronte Hantavirus: come riportato dai funzionari statunitensi, uno dei diciassette cittadini americani rimpatriati...

Hantavirus, il contagio si estende: peggiora la cittadina francese. Positivo un americano. Quarantena, cosa farà Trump?Roma, 11 maggio 2026 – Sono 94 i passeggeri della nave da crociera MV Hondius sbarcati ieri nel porto di Granadilla de Abona a Tenerife e rimpatriati...

Argomenti più discussi: Un cittadino americano è risultato positivo all'hantavirus; Positivi all'hantavirus una francese e un americano. Alert e intervento dei parà all'isola Tristan da Cunha; Un cittadino americano è risultato positivo all'hantavirus; Allarme Hantavirus: positivo un americano, corsa contro il tempo per fermare i contagi.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web