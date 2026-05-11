Hantavirus positivo un americano sbarcato un altro è sintomatico Peggiora la donna francese morto di infarto un agente spagnolo nell’evacuazione – La diretta

Un passeggero americano che era sbarcato su una nave da crociera è risultato positivo all’hantavirus, mentre un altro è sintomatico. La donna francese, anch’essa rientrata dal viaggio, ha mostrato segni di infezione. Durante le operazioni di evacuazione, un agente spagnolo è deceduto a causa di un infarto. La situazione si sta sviluppando con aggiornamenti sulle condizioni dei coinvolti.

Una donna francese rientrata dalla nave da crociera MV Hondius è risultata positiva all’hantavirus. Con lei anche un americano, che era a bordo della nave Ad annunciare il caso francese è stata la ministra della Salute Stéphanie Rist ai microfoni di France Inter, spiegando che le condizioni della paziente «purtroppo sono peggiorate durante la notte» e che gli esami hanno confermato il contagio. La donna fa parte di un gruppo di cinque cittadini francesi rimpatriati e trasferiti all’ospedale Bichat di Parigi, sistemati in stanze con sistemi di ventilazione pensati per evitare la dispersione del virus, dove resteranno isolati per almeno 15 giorni.🔗 Leggi su Open.online

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