Hantavirus quarantena per il 24enne in Campania e il 25enne in Calabria Positivo un americano un altro è sintomatico Peggiora la donna francese – La diretta

Due giovani sono stati posti in quarantena in Italia, uno in Campania e l’altro in Calabria, dopo aver contratto l’hantavirus. Un cittadino americano ha dato esito positivo al test, mentre un altro è sintomatico. Nel frattempo, una donna francese, rientrata a casa dopo un viaggio in nave da crociera, ha peggiorato le sue condizioni e si trova in osservazione. La situazione è sotto monitoraggio e si attendono aggiornamenti.

Una donna francese rientrata dalla nave da crociera MV Hondius è risultata positiva all’hantavirus. Con lei anche un americano, che era a bordo della nave Ad annunciare il caso francese è stata la ministra della Salute Stéphanie Rist ai microfoni di France Inter, spiegando che le condizioni della paziente «purtroppo sono peggiorate durante la notte» e che gli esami hanno confermato il contagio. La donna fa parte di un gruppo di cinque cittadini francesi rimpatriati e trasferiti all’ospedale Bichat di Parigi, sistemati in stanze con sistemi di ventilazione pensati per evitare la dispersione del virus, dove resteranno isolati per almeno 15 giorni.🔗 Leggi su Open.online

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