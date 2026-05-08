Hantavirus lo Spallanzani in prima linea | Roma si prepara alla gestione dei casi sospetti

In Italia, il centro di riferimento per le malattie infettive si sta preparando ad affrontare eventuali casi sospetti di hantavirus, dopo che un focolaio è stato segnalato su una nave nel Mediterraneo. Lo Spallanzani di Roma ha attivato procedure di sorveglianza e monitoraggio per garantire una rapida risposta. Il governo ha rafforzato le misure di controllo e sorveglianza sanitaria in tutto il paese.

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L’Italia rafforza il sistema di sorveglianza sanitaria dopo il focolaio registrato sulla nave MV Hondius. A Roma, l’ Istituto Spallanzani è al centro della risposta europea, impegnato nelle attività di monitoraggio e gestione di eventuali casi di Hantavirus. Coordinamento europeo e “preparedness”. Il laboratorio di virologia dell’istituto partecipa alle iniziative di preparedness insieme alle principali istituzioni sanitarie europee e all’ Ecdc. L’obiettivo è garantire una risposta rapida ed efficace in caso di infezioni sospette, soprattutto in relazione al rientro dei passeggeri nei diversi Paesi europei. Lo Spallanzani è infatti uno dei quattro centri di riferimento europei per i virus emergenti e zoonotici, insieme a strutture in Svezia, Ungheria e all’ Institut Pasteur.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Hantavirus, lo Spallanzani in prima linea: Roma si prepara alla gestione dei casi sospetti Notizie correlate Hantavirus, a Roma lo Spallanzani in prima linea per la sorveglianza e la gestione dei casi sospettiL’istituto Spallanzani di Roma in prima linea per la gestione di eventuali casi sospetti o confermati di hantavirus. Monaldi, si indaga su altri 2 casi sospetti di «trapianti sospetti». Denuncia Tg1. C'erano 3 box tecnologici per trasporto, ma «l'equipe non lo sapeva»Dopo il caso del piccolo Domenico morto, si indaga su altri due casi sospetti di trapianti al Monaldi di Napoli. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Hantavirus. Lo Spallanzani in prima linea nella risposta europea; Hantavirus, Spallanzani: rischio basso ma rafforzato il coordinamento; Hantavirus, casi in aumento in Argentina, Paese da cui crociera è partita; Hantavirus, il punto sul focolaio: passeggeri monitorati, nuovi controlli e allerta internazionale. Hantavirus, a Roma lo Spallanzani in prima linea per la sorveglianza e la gestione dei casi sospettiL'istituto è impegnato nelle attività di supporto tecnico scientifico attraverso il Laboratorio di Virologia e i laboratori di biosicurezza ... romatoday.it Hantavirus sulla nave da crociera Mv Hondius, lo Spallanzani in prima linea nella risposta europeaCasi di Hantavirus sulla Mv Hondius: lo Spallanzani di Roma coordina diagnostica, biosicurezza e sorveglianza europea ... ilquotidianodellazio.it la Repubblica. . In Europa circolano già alcune specie di hantavirus meno letali di quelle americane. Ma cambiamenti climatici, urbanizzazione e commercio di animali selvatici potrebbero favorire nuovi spillover. L’esperta Annapaola Rizzoli: “Serve un monito facebook ### AGGIORNAMENTO HANTAVIRUS IMPORTANTISSIMO ### L'HOSTESS KLM E' RISULTATA NEGATIVA AL VIRUS ANDES OTTIMA NOTIZIA. SPIEGAZIONI SU SUBSTACK. LINK IN BIO x.com