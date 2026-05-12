Hanno già spoilerato tutto | caos su Pechino Express prima della finale

Prima della finale di Pechino Express 2026, sono circolate indiscrezioni che hanno rivelato il nome del vincitore, causando scompiglio tra il pubblico e i partecipanti. Le anticipazioni sono state divulgate online, alimentando discussioni sui social e creando confusione tra gli appassionati. La situazione ha portato a un acceso dibattito sulla diffusione di informazioni non ufficiali, mentre i fan attendevano ancora l’ultimo episodio per scoprire l’esito della gara.

Rivelato il nome di chi ha vinto Pechino Express 2026. Scoppia il caos prima della puntata finale. Scoppia il caos prima della puntata finale di Pechino Express 2026- New Tv avrebbe spoilerato il nome dei vincitori di questa edizione, scatenando la rabbia dei fan della trasmissione. Gli spoiler fanno male, è risaputo. Conoscere il nome dei vincitori di un reality settimane prima dell’ultima puntata non può che scatenare il caos e far arrabbiare i fan della trasmissione. Questo è quello che è successo nelle ultime ore con Pechino Express. Tutto è iniziato con un post pubblicato sul profilo ufficiale di Now Tv, dedicato a Jo Squillo e Michelle Masullo, che sono state annunciate come dj ospiti al Foro Italico.🔗 Leggi su Novella2000.it

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