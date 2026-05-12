Durante gli Internazionali d’Italia di Roma, dopo aver battuto Popyrin, Jannik Sinner ha partecipato a un incontro con i giornalisti. La sua risposta a una domanda sul suo modo di evitare di farsi riconoscere è diventata rapidamente virale. L’atleta si è presentato in sala stampa con un atteggiamento impassibile, suscitando curiosità tra chi seguiva l’evento.

Agli Internazionali d’Italia di Roma, subito dopo la vittoria contro Popyrin, Jannik Sinner si è presentato in sala stampa per il consueto incontro con i giornalisti. Tra una domanda e l’altra, un reporter ha provato ad alleggerire il clima stuzzicando l’azzurro sulla sua crescente popolarità e sui “prezzi da pagare” del successo, immaginando scenari legati all’ assalto dei fan. Alla domanda “Hai uno stratagemma per non farti riconoscere?”, Sinner ha risposto con il suo solito stile asciutto: “No”. Una replica secca che ha strappato più di una risata ai presenti. Il giornalista ha evocato i grandi campioni del passato, citando come esempi di...🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Hai uno stratagemma per non farti riconoscere?”: la risposta impassibile di Jannik Sinner diventa virale

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