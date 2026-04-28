Sinner-Norrie Masters 1000 Madrid | la risposta di Jannik è impressionante

Da gazzetta.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel torneo Masters 1000 di Madrid, Sinner ha affrontato Norrie negli ottavi di finale. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner in due set, 6-2 e 7-5, che gli ha permesso di accedere ai quarti di finale. La sfida si è svolta senza particolari interruzioni, e l’azzurro ha mostrato un buon livello di gioco durante l’incontro.

Fila tutto liscio per Sinner negli ottavi del Masters 1000 di Madrid: l'azzurro batte Norrie in due set (6-2 7-5) e approda ai quarti. Il suo punto più riuscito? Questo vincente incredibile che arriva subito dopo una risposta da posizione quasi impossibile.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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