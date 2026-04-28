Sinner-Norrie Masters 1000 Madrid | la risposta di Jannik è impressionante

Nel torneo Masters 1000 di Madrid, Sinner ha affrontato Norrie negli ottavi di finale. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner in due set, 6-2 e 7-5, che gli ha permesso di accedere ai quarti di finale. La sfida si è svolta senza particolari interruzioni, e l’azzurro ha mostrato un buon livello di gioco durante l’incontro.

Fila tutto liscio per Sinner negli ottavi del Masters 1000 di Madrid: l'azzurro batte Norrie in due set (6-2 7-5) e approda ai quarti. Il suo punto più riuscito? Questo vincente incredibile che arriva subito dopo una risposta da posizione quasi impossibile.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner-Norrie, Masters 1000 Madrid: la risposta di Jannik è impressionante Notizie correlate Sinner agli ottavi del Masters 1000 di Madrid: ora sfida NorrieSinner agli ottavi di Madrid: sfida inedita con Norrie per un posto nei quarti Jannik Sinner continua la sua marcia al Masters 1000 di Madrid 2026. Masters 1000 di Madrid, buona la prima per Jannik Sinner: battuto (in rimonta) il francese BonziJannik Sinner batte in rimonta Benjamin Bonzi al suo esordio nel Master 1000 di Madrid. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Jannik Sinner - Cameron Norrie al Madrid Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Norrie all'Atp Madrid 2026, dove vedere in tv e streaming; Pronostico Sinner-Norrie quote ottavi Masters 1000 Madrid; Sinner-Norrie, in palio i quarti: quando e dove vederla. Sinner-Norrie, diretta ottavi di finale Masters 1000 Madrid: Jannik vince in due set 6-2 7-5 e vola ai quarti LIVESul campo Manolo Santana, Jannik sfida il numero 23 al mondo, mancino: non ci sono precedenti tra i due. Cronaca e risultato in tempo reale ... corrieredellosport.it Sinner-Norrie al Masters 1000 di Madrid, il risultato: Jannik domina l'incontro e vola ai quarti Live 6-2; 7-5Oggi, intorno alle 11 numero 1 al mondo Jannik Sinner affronterà Cameron Norrie, arrivato agli ottavi del Masters 1000 di madri per la seconda volta in carriera. Il trentenne britannico sfiderà per la ... corriere.it Masters 1000 di Madrid, Sinner batte Norrie e vai ai quarti L'italiano si è imposto in due set per 6-2 7-5. #ANSA facebook Le parole di Sinner dopo la vittoria su Norrie "Io e Cameron ci conosciamo, ci siamo allenati molto insieme e sapevamo cosa aspettarci. Penso di aver servito bene nei momenti importanti oggi. Questa superficie è diversa dalle altre ed è difficile avere i giusti x.com