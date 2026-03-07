Girava con un coltello di 21 centimetri e una mazza nell’auto nei guai un uomo di 49 anni

Da ilpescara.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 49 anni è stato denunciato dalla polizia dopo che, durante un controllo, sono stati trovati nella sua auto un coltello di 21 centimetri e una mazza da baseball. La scoperta è avvenuta mentre gli agenti fermavano il veicolo per un controllo di routine. L'uomo è stato quindi sottoposto a denuncia per il possesso di armi possibili strumenti di offesa.

La polizia ha controllato la vettura condotta dal 49enne nella zona dell'ospedale di Pescara: al termine dell'ispezione è scattata la denuncia Un uomo di 49 anni è stato denunciato dalla polizia dopo che nell'automobile che stava conducendo sarebbero stati trovati un coltello lungo 21 centimetri e una mazza da baseball. Nel pomeriggio di venerdì 6 marzo gli equipaggi della polizia sono stati impegnati nel pattugliamento del centro e delle zone periferiche della città. Tale atteggiamento ha insospettito i poliziotti che hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito. Nel corso delle verifiche sarebbe emerso che l’uomo... 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Girava con una pistola giocattolo senza tappo rosso, giovane finisce nei guaiInsieme ad un amico se ne andava in giro incappucciato e con un’arma giocattolo priva di tappo rosso ma, una volta fermato, era scattata anche una...

Leggi anche: Un manganello e una mazza da baseball in auto: denunciato un lecchese di 21 anni fermato a Como nella notte

Una selezione di notizie su Girava con un coltello di 21 centimetri....

Temi più discussi: In strada armato di coltello ferisce una donna i 22 anni alla gola; Vittoria, urla di notte: 26enne girava in strada con coltello da cucina; In carcere il molestatore che allarmava le scuole di Bergamo. Alla madre: Ti metto una pistola in bocca e ti sparo; Accoltellamento sul bus, l’episodio precedente all’aggressione: lo schiaffo al fratello della vittima.

Girava con un coltello di 21 centimetri e una mazza nell’auto, nei guai un uomo di 49 anniLa polizia ha controllato la vettura condotta dal 49enne nella zona dell'ospedale di Pescara: al termine dell'ispezione è scattata la denuncia ... ilpescara.it

In strada armato di coltello ferisce una donna i 22 anni alla golaL’aggressore, immediatamente fermato da diversi passanti, è stato disarmato e trattenuto in attesa dell’arrivo dei Carabinieri del Radiomobile. Per la vittima 30 giorni di prognosi ... rainews.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.