Girava con un coltello di 21 centimetri e una mazza nell’auto nei guai un uomo di 49 anni

Un uomo di 49 anni è stato denunciato dalla polizia dopo che, durante un controllo, sono stati trovati nella sua auto un coltello di 21 centimetri e una mazza da baseball. La scoperta è avvenuta mentre gli agenti fermavano il veicolo per un controllo di routine. L'uomo è stato quindi sottoposto a denuncia per il possesso di armi possibili strumenti di offesa.

La polizia ha controllato la vettura condotta dal 49enne nella zona dell'ospedale di Pescara: al termine dell'ispezione è scattata la denuncia Un uomo di 49 anni è stato denunciato dalla polizia dopo che nell'automobile che stava conducendo sarebbero stati trovati un coltello lungo 21 centimetri e una mazza da baseball. Nel pomeriggio di venerdì 6 marzo gli equipaggi della polizia sono stati impegnati nel pattugliamento del centro e delle zone periferiche della città. Tale atteggiamento ha insospettito i poliziotti che hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito. Nel corso delle verifiche sarebbe emerso che l’uomo... 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Girava con una pistola giocattolo senza tappo rosso, giovane finisce nei guaiInsieme ad un amico se ne andava in giro incappucciato e con un’arma giocattolo priva di tappo rosso ma, una volta fermato, era scattata anche una...

Leggi anche: Un manganello e una mazza da baseball in auto: denunciato un lecchese di 21 anni fermato a Como nella notte

Una selezione di notizie su Girava con un coltello di 21 centimetri....

Temi più discussi: In strada armato di coltello ferisce una donna i 22 anni alla gola; Vittoria, urla di notte: 26enne girava in strada con coltello da cucina; In carcere il molestatore che allarmava le scuole di Bergamo. Alla madre: Ti metto una pistola in bocca e ti sparo; Accoltellamento sul bus, l’episodio precedente all’aggressione: lo schiaffo al fratello della vittima.

Girava con un coltello di 21 centimetri e una mazza nell’auto, nei guai un uomo di 49 anniLa polizia ha controllato la vettura condotta dal 49enne nella zona dell'ospedale di Pescara: al termine dell'ispezione è scattata la denuncia ... ilpescara.it

In strada armato di coltello ferisce una donna i 22 anni alla golaL’aggressore, immediatamente fermato da diversi passanti, è stato disarmato e trattenuto in attesa dell’arrivo dei Carabinieri del Radiomobile. Per la vittima 30 giorni di prognosi ... rainews.it

Diversi mesi fa sui giornali generalisti girava la notizia che un asteroide avrebbe potuto colpire la Terra. Notizia vera, ma data in fretta e senza contesto. Settimane dopo la probabilità di impatto era praticamente 0, ma rimaneva una piccola possibilità di impatto - facebook.com facebook

Parma-Cagliari, #Delprato in ospedale dopo il cambio: "Gli girava la testa" x.com