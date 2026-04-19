Durante un controllo nel quartiere San Giovanni Galermo, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno fermato un uomo di 57 anni residente a San Pietro Clarenza. Durante la verifica, è stato trovato in possesso di un coltello nascosto all’interno della sua auto. L’uomo è stato denunciato per possesso ingiustificato di arma bianca.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controllo dei Carabinieri nel quartiere San Giovanni Galermo. Un uomo di 57 anni, residente a San Pietro Clarenza, è stato fermato e denunciato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania. L’intervento è avvenuto intorno alle 21:30 in via San Giovanni Battista, nel quartiere San Giovanni Galermo, dove l’uomo si trovava a bordo della propria BMW, fermo ai margini della strada insieme ad altre persone. I sospetti e la perquisizione del veicolo. I militari, notando il gruppo discutere animatamente, hanno deciso di procedere a un controllo. Dalle verifiche in banca dati è emerso che il 57enne aveva già precedenti, legati a reati contro il patrimonio e al porto di oggetti atti ad offendere.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania: andava in giro con un coltello in auto, nei guai un 57enne

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