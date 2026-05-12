GUIDA TV 12 MAGGIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Ecco la guida tv del 12 maggio 2026, con le principali proposte in programma questa sera sulle reti nazionali e via satellite. Tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e altre emittenti, ci sono diversi programmi e spettacoli da seguire. Inoltre, alle ore serali si può partecipare al toto share, cercando di indovinare gli ascolti delle trasmissioni in onda. La guida aiuta a scegliere cosa guardare e a scoprire le programmazioni previste.

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Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:30 Il Commissario Montalbano 6 R Porta a Porta Serie Tv Talk Show Rai2 21:00 23:15 Eurovision Song Contest Whitney: Una Voce Diventata Leggenda Musica Film Rai3 21:15 23:15 Indovina chi Viene a Cena new Onore al Merito new Inchieste Talk Show Rete 4 21:35 00:55 È Sempre Cartabianca Dalla Parte degli Animali R Talk Show Rubrica Canale 5 21:55 01:30 Grande Fratello Vip Tg5 Reality Show Notiziario Italia 1 21:15 01:20 Le Iene Presentano: Inside Verso l’Aldilà: Riti, Misteri e Credenze degli Antichi Inchieste Doc.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - GUIDA TV 12 MAGGIO 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate GUIDA TV 12 APRILE 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALICosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma... GUIDA TV 1 MAGGIO 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALICosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma... Argomenti più discussi: Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 11 Maggio, in prima serata; Pallanuoto Champions League, Pro Recco e Brescia ai quarti: gare su Sky e Now; Stasera in Tv sulle reti Mediaset, 12 maggio; Sport in tv oggi (martedì 12 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. Appuntamenti su #Tv2000 #12maggio ore 21.10 film Un uomo da vendere di Frank Capra con Frank Sinatra seconda serata Retroscena - i segreti del teatro con @MicScianca #guidatv #film #intrattenimento #informazione #teatro #cinema x.com /r/NintendoSwitchThread della Domanda Giornaliera (05/12/2026) - reddit.com reddit Guida Tv martedì 12 maggio 2026, cosa vedere stasera in tvGuida Tv martedì 12 maggio 2026, cosa vedere stasera in tv sui diversi canali Rai, Mediaset, Sky, TV8, Discovery ... dituttounpop.it