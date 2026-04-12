GUIDA TV 12 APRILE 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Ecco la guida tv per la sera del 12 aprile 2026, con programmi su Rai, Mediaset, La7, Discovery e altre reti. La programmazione comprende un episodio speciale di Tg1 su Rai1, seguito da vari spettacoli e serie. Su Rai2, sono previsti eventi e programmi di intrattenimento, mentre le altre reti propongono diverse proposte serali. La guida fornisce informazioni sugli orari e i titoli principali delle trasmissioni in onda questa sera.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:45 Roberta Valente: Notaia in Sorrento new Speciale Tg1 Serie Tv Rubrica Rai2 21:00 22:45 N.C.I.S. 1ªTv La Nuova DS Serie Tv Talk Show Rai3 21:20 23:10 Report new Claudio Abate: L’Obiettivo sull’Arte Inchieste Doc. Rete 4 21:35 01:00 Fuori dal Coro Travolti dal Destino Talk Show Film Canale 5 21:55 00:35 Racconto di una Notte new Pressing: Nel Cuore dello Sport Serie Tv Talk Show Italia 1 21:30 00:30 Zelig On new Come Ti Spaccio la Famiglia Show Film La7 22:00 23:00 The War of Trump La Torre di Babele Doc Doc.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - GUIDA TV 12 APRILE 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI GUIDA TV 1 APRILE 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALICosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma... GUIDA TV 2 APRILE 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALICosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma...