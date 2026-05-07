Il conflitto tra Albano e Romina Power si riaccende con nuove accuse rivolte dal cantante, che parla di un cimitero all’interno della propria abitazione. Le tensioni tra i due artisti, che riguardano anche il passato familiare, sono alimentate da dichiarazioni recenti di Romina in un’intervista televisiva. Albano ha ripercorso pubblicamente il periodo più difficile della sua vita, quello successivo alla scomparsa della figlia Ylenia.

Le ferite del passato continuano a riaprirsi nella famiglia Carrisi. Dopo le dichiarazioni rilasciate da Romina Power a Belve, Albano è tornato a parlare pubblicamente del periodo più doloroso della sua vita, quello seguito alla scomparsa della figlia Ylenia. Le sue nuove parole, molto dure e cariche di sofferenza, hanno riacceso lo scontro mediatico tra i due ex coniugi, mentre figli e familiari sembrano ormai schierati su fronti opposti. Albano non riesce a superare le parole di Romina a Belve: la nuova stoccata. Il cantante di Cellino San Marco, intervistato dal settimanale Oggi dopo la sua ospitata a Domenica In, ha confessato di essere rimasto profondamente colpito dalle accuse dell’ex moglie.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Albano ancora contro Romina, nuove accuse gravissime: cimitero in casa, le parole di fuoco del cantante

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