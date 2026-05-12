Nelle ultime ore si intensificano le tensioni nel conflitto tra Stati Uniti e Iran, iniziato a fine febbraio 2026. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che la tregua è in bilico, mentre l’Iran ha deciso di abbandonare i negoziati. La possibilità di un accordo sembra ora molto incerta, con la situazione che rimane molto delicata sul fronte diplomatico. La mediazione internazionale prosegue nel tentativo di scongiurare un’escalation del conflitto.

In un contesto di tregua molto fragile nella guerra tra Stati Uniti e Iran (iniziata a fine febbraio 2026), con Trump che nelle ultime 24 ore ha respinto la controproposta iraniana definendola inaccettabile e il cessate il fuoco ormai appeso a un filo, prosegue la frenetica mediazione diplomatica.Il segretario di Stato americano Marco Rubio e l’inviato speciale di Trump Steve Witkoff hanno incontrato a Miami il primo ministro qatariota Mohammed bin Abdulrahman Al Thani per tentare di raggiungere un accordo definitivo che ponga fine al conflitto. Qui di seguito la cronaca della giornata. Trump: “La soluzione diplomatica con l'Iran è ancora possibile” Donald Trump ritiene che la soluzione diplomatica con l'Iran è ancora possibile.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Guerra nel golfo, la diretta. Trump: “Ora la tregua è appesa a un filo”. L’Iran lascia i negoziati

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Le parole di Trump sull’attacco contro l’Iran

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