Il Libano devastato dai bombardamenti israeliani | la tregua nel Golfo appesa a un filo

Il Libano ha subito nuovi bombardamenti da parte delle forze israeliane, che hanno colpito diverse aree del paese. La situazione di tensione tra i due stati continua a crescere, mentre le fazioni coinvolte non hanno ancora raggiunto un accordo per una tregua nel Golfo. Nel frattempo, il podcast di Fanpage.it aggiorna quotidianamente alle 18.00 sulla notizia più importante del giorno, offrendo un quadro dettagliato degli eventi.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo degli attacchi israeliani in Libano, i più devastanti da quando è cominciata la guerra nel Golfo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Libano, continua l’offensiva israeliana; L’inaccettabile massacro di Israele in Libano e il nodo irrisolto di Hezbollah; La nostra bussola è rotta: la guerra in corso di Israele nel Libano meridionale.; Netanyahu vuol far fallire la (fragile) tregua: Israele cerca la guerra eterna nel pantano iraniano e libanese.

Il Libano devastato dai bombardamenti israeliani: la tregua nel Golfo appesa a un filoNegli ultimi giorni Israele ha colpito il Libano con gli attacchi più violenti ed estesi dall’inizio della guerra nel Golfo. Quando Donald Trump ha annunciato un cessate il fuoco di due settimane e de ... fanpage.it

Libano: Save the Children, bambini separati dalle loro famiglie dopo i raid aereiL’Organizzazione chiede con urgenza che l’accordo di cessate il fuoco venga esteso al Libano per proteggere i bambini ... lavalledeitempli.net

Sangue in Libano e giallo sui social per il post sparito Giornata di lutto nazionale oggi in Libano dopo i pesantissimi raid israeliani che nella giornata di ieri hanno devastato il Paese dei Cedri nello stesso giorno dell'annuncio della tregua tra Usa e Iran. Il prem - facebook.com facebook

La condanna di Mattarella per le bombe su Beirut "Tempesta devastante" Il capo dello Stato in visita a Praga vede il suo omologo Pavel: "Libano Paese indipendente". E sulla Nato: "Utile sia a Usa che Ue, legame indissolubile" x.com