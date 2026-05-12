Guenther Steiner | Liam Lawson spesso coinvolto in incidenti dopo l’incidente di Gasly a Miami

Dopo l’incidente di Gasly a Miami, il pilota Liam Lawson si è trovato coinvolto in diverse situazioni problematiche in pista. Il team manager ha commentato che Lawson ha avuto più di un incidente nelle recenti competizioni, evidenziando una serie di episodi che hanno attirato l’attenzione sui suoi risultati recenti. Questi eventi sono stati oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori, senza ulteriori dettagli sui singoli episodi.

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