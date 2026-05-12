Guenther Steiner | Liam Lawson spesso coinvolto in incidenti dopo l’incidente di Gasly a Miami

Da napolipiu.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’incidente di Gasly a Miami, il pilota Liam Lawson si è trovato coinvolto in diverse situazioni problematiche in pista. Il team manager ha commentato che Lawson ha avuto più di un incidente nelle recenti competizioni, evidenziando una serie di episodi che hanno attirato l’attenzione sui suoi risultati recenti. Questi eventi sono stati oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori, senza ulteriori dettagli sui singoli episodi.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. L’ex team principal di Formula 1, Guenther Steiner, ha recentemente espresso preoccupazione riguardo alla frequenza con cui il pilota della Racing Bulls, Liam Lawson, si trova coinvolto in incidenti durante le gare. Questo fine settimana, Lawson ha dovuto ritirarsi dal Gran Premio di Miami a causa di un problema al cambio, che ha contribuito a un incidente con Pierre Gasly dell’Alpine. Il giovane neozelandese ha perso impulso mentre Gasly lo attaccava all’esterno nell’ultima curva, causando una collisione che ha fatto ribaltare l’Alpine contro le barriere.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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