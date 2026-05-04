Weekend nero a Miami per la Racing Bulls rocambolesco incidente tra Lawson e Gasly Ad innescarlo un guasto al cambio

Durante il weekend di gara a Miami, la Racing Bulls ha concluso senza ottenere punti, segnando un weekend negativo. La gara di Liam Lawson era iniziata con buone aspettative, ma è stata interrotta da un incidente tra i piloti Lawson e Gasly, causato da un guasto al cambio. L'incidente ha avuto un effetto importante sulla corsa, che si è conclusa in modo negativo per il team.

Una domenica da dimenticare in fretta. La Racing Bulls lascia Miami con zero punti. La gara di Liam Lawson era iniziata sotto i migliori auspici. Dopo un via aggressivo che lo aveva portato a recuperare diverse posizioni, il neozelandese è stato fermato da un cedimento meccanico tanto improvviso.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Lawson brilla, Lindblad sfortunato: Racing Bulls tra sorrisi e rimpianti a SuzukaIl Gran premio del Giappone, terza prova del mondiale di F1, si chiude con un bilancio agrodolce per la Racing Bulls. Leggi anche: Simulazioni Racing Bulls: Alan Permane ottimista per la stagione 2026 di Liam Lawson. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Weekend nero a Miami per la Racing Bulls, rocambolesco incidente tra Lawson e Gasly. Ad innescarlo un guasto al cambio; A Miami con un nuovo look: la livrea speciale di Visa Cash App Racing Bulls; Regna il giallo e i rimandi alla bandiera USA: ecco le livree speciali per il GP di Miami; Gallery: Racing Bulls svela una livrea gialla audace per il GP di Miami. Il giallo non porta bene alle Racing Bulls: brutta gara a MiamiLa livrea gialla, ispirata alla Red Bull Summer Edition Sudachi Lime, non ha portato fortuna alla Racing Bulls al Gran Premio di Miami. La Sprint Race di sabato è stata alquanto opaca, al contrario de ... ravennawebtv.it Racing Bulls presenta la sua livrea speciale per il GP di Miami – GALLERYIl team si presenterà in Florida con un look autentico sia per le vetture che per il kit d'abbigliamento di tutta la squadra ... formulapassion.it Safety Car per due incidenti differenti: out Hadjar e Gasly. Il francese della Racing Bulls colpisce il muro, rompe il braccetto e sbatte. Il francese della Alpine invece è stato vittima di un cappottamento dopo un contatto con Lawson. Il neozelandese si è ritirato p - facebook.com facebook #F1 | Racing Bulls sfoggia una livrea "estiva" a Miami: le VCARB03 diventano gialle x.com