Weekend nero a Miami per la Racing Bulls rocambolesco incidente tra Lawson e Gasly Ad innescarlo un guasto al cambio

Da ravennatoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il weekend di gara a Miami, la Racing Bulls ha concluso senza ottenere punti, segnando un weekend negativo. La gara di Liam Lawson era iniziata con buone aspettative, ma è stata interrotta da un incidente tra i piloti Lawson e Gasly, causato da un guasto al cambio. L'incidente ha avuto un effetto importante sulla corsa, che si è conclusa in modo negativo per il team.

Una domenica da dimenticare in fretta. La Racing Bulls lascia Miami con zero punti. La gara di Liam Lawson era iniziata sotto i migliori auspici. Dopo un via aggressivo che lo aveva portato a recuperare diverse posizioni, il neozelandese è stato fermato da un cedimento meccanico tanto improvviso.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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