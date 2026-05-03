F1 Gp Miami che paura per Gasly | si ribalta dopo un contatto con Lawson

Durante il Gran Premio di Miami, Pierre Gasly ha avuto un incidente che gli è costato molto breve la gara. Dopo un contatto con Liam Lawson, l’auto del pilota si è ribaltata, finendo contro le barriere. L’incidente si è verificato nei primi giri e ha portato alla fine prematura della sua partecipazione alla gara. Nessuna informazione immediata sulle condizioni di Gasly o sulle conseguenze dell’incidente.

Dura pochi giri il Gran Premio di Miami per Pierre Gasly, che dopo un contatto con Liam Lawson si ribalta e finisce contro le barriere. Il pilota francese dell'Alpine ha subito tranquillizzato tutti sulle sue condizioni via radio. Guarda il video dell'impatto. .🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - F1 Gp Miami, che paura per Gasly: si ribalta dopo un contatto con Lawson Notizie correlate Caos a Miami: Gasly si ribalta e Hadjar finisce contro il muro? Cosa scoprirai Come ha fatto Gasly a ribaltarsi dopo il contatto con Lawson? Perché la collisione tra Gasly e Lawson ha coinvolto anche Lawson? Chi... LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: si riparte dopo un mese. Attesa per Antonelli e Ferrari con novitàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end di Miami, tappa del Mondiale... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Bortoleto, che paura nelle qualifiche del GP Miami: fiamme sulla sua Audi! VIDEO; GP Miami, qualifiche Sprint: McLaren torna davanti e fa paura a tutti; Paura della bufera, il Gran Premio di Miami cambia orario e attiva il protocollo Rain Hazard: cosa è a che ora scatterà il via; Da Benfica-Chelsea al GP di Miami, perché l'America ha paura dei fulmini. GP Miami 2026: La cronaca della garaSegui la cronaca minuto per minuto in diretta della gara del GP Miami F1, LIVE dalle 21.45 di domenica 3 maggio 2026 ... formulapassion.it Pagelle F1 Gp Miami: Antonelli non può avere 19 anni, Leclerc sempre Calimero, Hamilton non c'èVoti, pagelle, top e flop del Gran Premio di Miami che ha visto l'ennesima vittoria sfolgorante di Kimi Antonelli mentre le Ferrari hanno masticato amaro, da Leclerc ad Hamilton, bottino magro per le ... sport.virgilio.it KIMI ANTONELLI NELLA STORIA! VINCITORE A MIAMI TRIPLETTA LEGGENDARIA Terza vittoria consecutiva per il talento della Mercedes, che domina anche il GP di Miami e vola al primo posto! Il futuro della Formula 1 parla italiano. Imme - facebook.com facebook F1, Kimi nella leggenda, a Miami arriva la terza vittoria. Disastro Leclerc x.com