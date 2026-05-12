Caos treni a Milano Centrale | guasto tecnico blocca il nodo ferroviario traffico sospeso

Martedì mattina, nel cuore del sistema ferroviario lombardo, si è verificato un guasto tecnico che ha causato il blocco del nodo ferroviario di Milano Centrale. La conseguenza è stata la sospensione totale del traffico dei treni nella stazione, creando disagi e ritardi per pendolari e viaggiatori. La circolazione ferroviaria è rimasta interrotta per alcune ore, con ripercussioni anche sui collegamenti regionali e nazionali.

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