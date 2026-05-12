Caos treni a Milano Centrale | guasto tecnico blocca il nodo ferroviario traffico sospeso
Martedì mattina, nel cuore del sistema ferroviario lombardo, si è verificato un guasto tecnico che ha causato il blocco del nodo ferroviario di Milano Centrale. La conseguenza è stata la sospensione totale del traffico dei treni nella stazione, creando disagi e ritardi per pendolari e viaggiatori. La circolazione ferroviaria è rimasta interrotta per alcune ore, con ripercussioni anche sui collegamenti regionali e nazionali.
Mattinata da incubo per pendolari e viaggiatori nel cuore del sistema ferroviario lombardo, quella di martedì. Dalle 9, la circolazione ferroviaria nel Nodo di Milano è completamente sospesa a causa di un inconveniente tecnico di rilevante entità verificatosi sulla linea in prossimità della.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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