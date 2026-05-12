Guardia Sanframondi e aree interne | incontro istituzionale in Regione con Antonello Sebastianelli
Nella regione si è svolto un incontro tra rappresentanti delle aree interne e le istituzioni regionali, con la partecipazione di un candidato consigliere della lista Guardia Comune Orizzonte. La riunione ha riguardato questioni legate alla tutela e allo sviluppo delle zone interne, con particolare attenzione alle problematiche locali e alle possibili iniziative di supporto. Alla discussione hanno preso parte anche altri rappresentanti istituzionali e cittadini interessati alle tematiche trattate.
Il confronto tra il candidato consigliere della lista Guardia Comune Orizzonte, con Giovanni Ceniccola sindaco, e Raffaele Aveta, consigliere regionale, in materia di sviluppo, valorizzazione del territorio e servizi Nel corso dell’incontro si è discusso approfonditamente della proposta di legge promossa dal consigliere regionale Aveta, una legge quadro che prevede programmazione e destinazione di fondi alle aree interne e nella quale la realtà guardiese rientra pienamente. Fra i temi affrontati: natalità e residenzialità, servizi sanitari e socio-sanitari, incentivi per imprese e lavoratori, valorizzazione del sistema agroalimentare, trasporto pubblico, educazione, inclusione e turismo sostenibile.🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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