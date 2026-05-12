Guardia Sanframondi e aree interne | incontro istituzionale in Regione con Antonello Sebastianelli

Nella regione si è svolto un incontro tra rappresentanti delle aree interne e le istituzioni regionali, con la partecipazione di un candidato consigliere della lista Guardia Comune Orizzonte. La riunione ha riguardato questioni legate alla tutela e allo sviluppo delle zone interne, con particolare attenzione alle problematiche locali e alle possibili iniziative di supporto. Alla discussione hanno preso parte anche altri rappresentanti istituzionali e cittadini interessati alle tematiche trattate.

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Il confronto tra il candidato consigliere della lista Guardia Comune Orizzonte, con Giovanni Ceniccola sindaco, e Raffaele Aveta, consigliere regionale, in materia di sviluppo, valorizzazione del territorio e servizi Nel corso dell’incontro si è discusso approfonditamente della proposta di legge promossa dal consigliere regionale Aveta, una legge quadro che prevede programmazione e destinazione di fondi alle aree interne e nella quale la realtà guardiese rientra pienamente. Fra i temi affrontati: natalità e residenzialità, servizi sanitari e socio-sanitari, incentivi per imprese e lavoratori, valorizzazione del sistema agroalimentare, trasporto pubblico, educazione, inclusione e turismo sostenibile.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Guardia Sanframondi e aree interne: incontro istituzionale in Regione con Antonello Sebastianelli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Guardia Sanframondi verso il riconoscimento di ‘Città d’Arte’: incontro con l’assessore regionale MaraioTempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina, martedì 5 maggio, Fiorenza Ceniccola ha incontrato l’assessore regionale alla Cultura Enzo Maraio per... Leggi anche: Referendum, incontro pubblico a Guardia Sanframondi per le ragioni del ‘NO’ Argomenti più discussi: Dal Castello di Guardia Sanframondi parte Pilates & Brunch: donne, territorio e rete per rilanciare il Sannio; Pilates & Brunch a Guardia Sanframondi: al via un percorso di rete e valorizzazione dei castelli sanniti; Guardia Sanframondi (BN). Elezioni locali, Domenico Rotondi (Insieme...) punta alle risorse europee; Pilates & Brunch: al Castello di Guardia Sanframondi un nuovo modello di rete territoriale. Dal Castello di Guardia Sanframondi parte Pilates & Brunch: donne, territorio e rete per rilanciare il SannioSuccesso a Guardia Sanframondi per il primo appuntamento di Pilates & Brunch, il format dedicato alla valorizzazione delle aree interne. ilgazzettinovesuviano.com