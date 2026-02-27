Referendum incontro pubblico a Guardia Sanframondi per le ragioni del ‘NO’

Mercoledì 4 marzo alle 17 si terrà un incontro pubblico nella Sala consiliare di Guardia Sanframondi, promosso dal Comitato per il NO Valle Telesina. L’evento sarà un momento di confronto aperto ai cittadini, in cui si discuteranno le ragioni del no al referendum. La partecipazione è rivolta a chi desidera approfondire le motivazioni di questa posizione e ascoltare le opinioni di chi si oppone alla riforma.

Si terrà mercoledì 4 marzo, alle ore 17.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Guardia Sanframondi, un incontro pubblico dedicato alle ragioni del ‘NO’ in vista del voto referendario previsto per il 22 e 23 marzo. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco, dottor Raffaele Di Lonardo. A seguire, gli interventi di Sergio Pezza, presidente della sezione Penale del Tribunale di Benevento, Domenico De Blasio, segretario SPI-CGIL Valle Telesina, Maria Guerrera, del Coordinamento Donne SPI-CGIL, Giuseppe Vassallo, segretario generale provinciale SPI-CGIL Benevento. A moderare il confronto sarà Raffaele Simone, coordinatore del Comitato per il NO Valle Telesina. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Referendum, incontro pubblico a Guardia Sanframondi per le ragioni del ‘NO’ "Le ragioni del no": a Chieti Scalo un incontro pubblico sul referendumIl comitato per il no al referendum sulla legge Nordio organizzando alcuni eventi nelle quattro province abruzzesi. Referendum Giustizia: a Venafro incontro pubblico per spiegare le ragioni del NOIl Molise si prepara a un dibattito cruciale sul referendum costituzionale sulla giustizia. Scorrendo puoi consultare contenuti correlati. Temi più discussi: Sestri Levante, venerdì 27 febbraio incontro pubblico per il NO al referendum costituzionale sulla giustizia; Anghiari, incontro pubblico sul referendum costituzionale; Sanguinetto, incontro pubblico del Comitato del Sì sul Referendum Giustizia; Referendum costituzionale sulla magistratura: incontro pubblico a Cuveglio. Referendum costituzionale, incontro pubblico del M5S a Ravenna: Vota NO al salva-castaUn incontro pubblico di informazione e confronto in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. È quello in programma mercoledì 4 marzo alle ore 18.30 alla Sala Ragazzini di Largo Firenze, ... ravennawebtv.it Referendum, lunedì in aula consiliare le ragioni del no in un incontro pubblico in aula consiliareUn confronto tra magistrati, costituzionalisti e rappresentanti delle associazioni per approfondire i quesiti referendari MONREALE, 27 febbraio – Si terrà ... monrealenews.it I nostri ragazzi del triennio oggi in visita al Museo del Castello di Montesarchio e la cantina "La Guardiense" di Guardia Sanframondi. - facebook.com facebook