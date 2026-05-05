Guardia Sanframondi verso il riconoscimento di ‘Città d’Arte’ | incontro con l’assessore regionale Maraio

Questa mattina, martedì 5 maggio, un rappresentante comunale ha incontrato l’assessore regionale per discutere del possibile riconoscimento del centro storico come ‘Città d’Arte’. L’incontro si è svolto in sede regionale e ha visto partecipare anche altri funzionari pubblici. L’obiettivo era approfondire i requisiti necessari e valutare i passi successivi per ottenere la designazione ufficiale. Nessuna comunicazione è ancora stata diffusa sui risultati della riunione.

Tempo di lettura: 2 minuti Questa mattina, martedì 5 maggio, Fiorenza Ceniccola ha incontrato l’assessore regionale alla Cultura Enzo Maraio per seguire l’iter della candidatura di Guardia Sanframondi a “Città d’Arte”, proposta promossa dalla stessa Ceniccola e approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale durante l’amministrazione Di Lonardo. “Città d’arte non è un semplice riconoscimento simbolico, ma una scelta strategica per il futuro di Guardia Sanframondi. Significa superare definitivamente l’idea di paese marginale e costruire nuove prospettive di crescita e valorizzazione del territorio”, dichiara Ceniccola, candidata alle amministrative del 24-25 maggio nel Comune sannita nella lista Insieme per Guardia con Raffaele Di Lonardo sindaco.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Guardia Sanframondi verso il riconoscimento di ‘Città d’Arte’: incontro con l’assessore regionale Maraio Notizie correlate Turismo in Campania, l'assessore Maraio: "Verso l’Osservatorio regionale dei flussi"Rafforzare il sistema di monitoraggio del turismo e arrivare alla costruzione di un Osservatorio regionale dei flussi turistici, uno strumento... "Verso il Masterplan della Valle dell'Ufita", a Grottaminarda l'incontro con l'assessore regionale Vincenzo Cuomo"Connessione", una parola dal significato ampio che può essere applicata alla mobilità, alla rete, come può riguardare la capacità relazionale, tutti... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Elezioni a Guardia Sanframondi: l'uscente Di Lonando contro Ceniccola. Sfida tra continuità integrata e rigenerazione partecipativa; Guardia Sanframondi, liste chiuse: sfida a due per le amministrative di maggio; Elezioni Comunali Guardia Sanframondi 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste in diretta; Guardia Sanframondi – Parte la ‘Rivoluzione Gentile’ di Fiorenza Ceniccola. Guardia Sanframondi verso il riconoscimento di Città d’Arte: Ceniccola incontra l’assessore regionale MaraioQuesta mattina, martedì 5 maggio, Fiorenza Ceniccola ha incontrato l’assessore regionale alla Cultura Enzo Maraio per seguire l’iter della candidatura di Guardia Sanframondi a Città d’Arte, proposta ... ntr24.tv Elezioni a Guardia Sanframondi: l’uscente Di Lonando contro Ceniccola. Sfida tra continuità integrata e rigenerazione partecipativaIl 24 e 25 maggio 2026, i cittadini di Guardia Sanframondi saranno chiamati alle urne per una sfida elettorale che mette a confronto due visioni distinte per il futuro del borgo sannita. Da una parte ... ntr24.tv Doxapalooza | Guardia Sanframondi - facebook.com facebook