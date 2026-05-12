GUARDA | riscaldamento del PSG per lo scontro con l’Arsenal con i portieri inondati di assorbenti per replicare le tattiche dei Gunners

Nelle ultime ore si sono diffuse immagini di portieri del Paris Saint-Germain impegnati in un allenamento intenso, con alcuni scatti che mostrano assorbenti posizionati sui guanti. Le riprese sono state pubblicate online e stanno attirando l’attenzione degli appassionati. La squadra francese si prepara così alla prossima partita di Champions League contro l’Arsenal, con un riscaldamento che sembra aver suscitato curiosità tra i tifosi.

2026-05-12 14:48:00 Il web non parla d’altro: Il Paris Saint-Germain sembra avere un occhio sulla finale di Champions League contro l’Arsenal dopo che questa mattina sono emerse riprese dei suoi portieri che effettuavano un allenamento fisico. Un video pubblicato da RMC Sport mostrava un esercizio sul campo di allenamento in cui la palla veniva lanciata in area e i portieri, a turno, venivano spinti e colpiti dai colleghi che indossavano protezioni sulle braccia. Sono stati coinvolti il??numero uno titolare Matvey Safonov e il suo vice Lucas Chevalier. PSG e Arsenal pronti per la finale di Champions League. Il PSG affronterà i Gunners a Budapest il 30 maggio, momento in cui è molto probabile che diventeranno campioni dei rispettivi paesi.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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