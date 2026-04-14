Lo skipper del Liverpool Van Dijk è entusiasta per lo scontro con il PSG | Queste sono le notti per cui viviamo tutti

Da justcalcio.com 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo skipper del Liverpool Van Dijk ha espresso grande entusiasmo in vista della partita contro il PSG, affermando che queste sono le serate per cui si gioca e si vive nel calcio. Al momento, sui social media, non sono presenti commenti o polemiche riguardo all’evento. La sfida tra le due squadre è attesa con grande interesse dagli appassionati e dagli addetti ai lavori.

2026-04-14 12:54:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Virgil van Dijk è entusiasta all’idea di affrontare stasera il PSG in un Anfield tutto esaurito Il capitano del Liverpool Virgil van Dijk è fiducioso che Anfield possa creare un’atmosfera che li aiuterà a battere il Paris Saint-Germain stasera, dicendo che “queste sono le notti per cui viviamo tutti”. La scorsa settimana i Reds sono stati nettamente sconfitti a Parigi nell’andata dei quarti di finale di Champions League e al ritorno iniziano 2-0 contro i detentori del titolo. Il PSG avrebbe potuto essere fuori dalla vista, ma la loro incapacità di respingere il Liverpool significa che i Merseysiders hanno ancora speranza.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - Lo skipper del Liverpool Van Dijk è entusiasta per lo scontro con il PSG: “Queste sono le notti per cui viviamo tutti”

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