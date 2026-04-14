Lo skipper del Liverpool Van Dijk è entusiasta per lo scontro con il PSG | Queste sono le notti per cui viviamo tutti

Lo skipper del Liverpool Van Dijk ha espresso grande entusiasmo in vista della partita contro il PSG, affermando che queste sono le serate per cui si gioca e si vive nel calcio. Al momento, sui social media, non sono presenti commenti o polemiche riguardo all’evento. La sfida tra le due squadre è attesa con grande interesse dagli appassionati e dagli addetti ai lavori.

2026-04-14 12:54:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Virgil van Dijk è entusiasta all’idea di affrontare stasera il PSG in un Anfield tutto esaurito Il capitano del Liverpool Virgil van Dijk è fiducioso che Anfield possa creare un’atmosfera che li aiuterà a battere il Paris Saint-Germain stasera, dicendo che “queste sono le notti per cui viviamo tutti”. La scorsa settimana i Reds sono stati nettamente sconfitti a Parigi nell’andata dei quarti di finale di Champions League e al ritorno iniziano 2-0 contro i detentori del titolo. Il PSG avrebbe potuto essere fuori dalla vista, ma la loro incapacità di respingere il Liverpool significa che i Merseysiders hanno ancora speranza.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Lo skipper del Liverpool Van Dijk è entusiasta per lo scontro con il PSG: “Queste sono le notti per cui viviamo tutti” Leggi anche: Lo skipper dell’Irlanda del Nord Hume è pronto per lo scontro con l’Italia che cambierà la vita Van Dijk: «La Champions League è fondamentale per il mercato estivo del Liverpool»Il capitano Virgil van Dijk ha espresso una chiara preoccupazione sul futuro del Liverpool a seguito della sconfitta recupero contro il...