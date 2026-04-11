GUARDA | L’Arsenal risponde con un rigore nello scontro cruciale con il Bournemouth

Durante la partita tra Arsenal e Bournemouth, l'arbitro ha assegnato un calcio di rigore all'Arsenal nel corso della seconda frazione di gioco. La decisione ha suscitato reazioni sui social media, dove alcuni tifosi hanno espresso opinioni contrastanti, senza che siano stati riportati commenti ufficiali o dichiarazioni delle squadre coinvolte. La partita si è conclusa con la vittoria dell'Arsenal, grazie proprio alla realizzazione del rigore assegnato.

2026-04-11 14:15:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Guarda Viktor Gyokeres segnare dal dischetto mentre l’Arsenal pareggia contro il Bournemouth L’Arsenal ha risposto dopo essere rimasto indietro in casa contro il Bournemouth nel calcio d’inizio anticipato di sabato in Premier League. I Gunners sono stati messi sotto forte pressione fin dall’inizio nel nord di Londra, con la squadra di Andoni Iraola intenta a pressare alto. E sono stati annullati in 20 minuti, con Eli Kroupi Junior che ha spinto la palla a casa sul secondo palo dopo una bella giocata degli ospiti. Un cross in area ha preso una deviazione ad anello da William Saliba, con il giovane attaccante del Bournemouth a portata di mano per superare David Raya e stordire gli Emirates nel silenzio.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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