Nel Mediterraneo si apre una nuova fase di dialogo tra l’Unione Europea e il Medio Oriente, che coinvolge anche il ruolo del Vaticano. Le autorità europee e le nazioni della regione stanno rafforzando i contatti, puntando a promuovere iniziative di pace. Il mare, chiamato anche “mare nostrum”, viene considerato un elemento chiave per favorire il dialogo geopolitico tra i due territori. La cooperazione tra le parti si sviluppa in un momento di crisi e tensione nella regione.

Non è retorica, ma realtà. Ovvero è dal Mediterraneo che può arrivare una doppia risposta alle crisi attuali: una spinta nella direzione della pace, anche grazie al ruolo del Vaticano ed uno stimolo a che Medio Oriente ed Europa dialoghino proprio grazie al ruolo geopolitico del mare nostrum. Questa la traccia che il ministro degli esteri Antonio Tajani ha seguito: l’occasione è la riunione alla Farnesina del Gruppo dei Paesi del Mediterraneo dell’Unione europea, Med9, che cade poche ore prima dell’incontro con il segretario di Stato americano Marco Rubio (ricevuto oggi dal papa). Momento complesso, non c’è dubbio, ma su cui vanno triplicati...🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Nel Mediterraneo il nuovo dialogo tra Ue e Medio Oriente

Migration, Security & the Mediterranean Commissioner Dubravka Šuica debates EU Vision at #MSC2026

Notizie correlate

“iran: presente e futuro nel nuovo medio oriente” domani l’incontro con pejman abdolmohammadi docente e visiting scholar al centro per gli studi sul medio oriente dell’università di berkeley“Iran: presente e futuro nel nuovo Medio Oriente” è il titolo dell’incontro che si terrà giovedì 5 marzo alle ore 18:30 a Milano, in Via Cappuccio 5,...

Leggi anche: “Iran: presente e futuro nel nuovo Medio Oriente” Giovedì 5 marzo a Milano l’incontro con Pejman Abdolmohammadim docente e visiting scholar del Centro per gli Studi sul Medio Oriente dell’Università di Berkeley

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Interreg NEXT MED, approvati 49 nuovi progetti per la transizione verde nel Mediterraneo: oltre 113 milioni di euro di investimenti. La presidente Todde: Di fronte alle grandi sfide ambientali che attraversano il Mediterraneo, la cooperazione non è una scelta; Selina Mao ci racconta un soffio nel blu; Svolta nel Mediterraneo: nuova intesa per valorizzare le riserve di petrolio e gas; Fertilità maschile a rischio per le plastiche: il mirto mediterraneo come nuova arma terapeutica.

La Rotta dei Focei: al via da Napoli il nuovo itinerario culturale tra Europa e MediterraneoNasce al Maschio Angioino l'associazione internazionale La Rotta dei Focei. Il progetto, guidato dal Comune di Ascea, unisce Italia, Grecia, Turchia, Spagna e Francia nel segno dell'eredità di Velia ... infocilento.it

Bresh racconta il suo mondo nel nuovo album MediterraneoMilano, 5 giu. (askanews) – A quattro mesi dal suo debutto al Festival di Sanremo Bresh pubblica l’album Mediterraneo.Mediterraneo nasce perché la cosa più importante secondo me sono gli album e i ... affaritaliani.it

“Messina nel Mediterraneo”: confronto su pace, diritti e cooperazione con Provenzano a sostegno della candidatura di Russo - facebook.com facebook

Forte peggioramento nelle prossime ore. Ma non colpirà tutti allo stesso modo. Tra stanotte e la giornata di domani una fascia perturbata risalirà dal Mediterraneo occidentale verso il Nord Italia, portando piogge, rovesci e locali temporali soprattutto al Centro- x.com