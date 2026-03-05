Teatro Mercadante di Cerignola al via la stagione teatrale accessibile e inclusiva

Al Teatro Mercadante di Cerignola è iniziata la nuova stagione teatrale, caratterizzata da un focus sull’accessibilità e l’inclusione. La rassegna è dedicata a proporre spettacoli pensati per un pubblico più ampio, con servizi dedicati a persone con bisogni specifici. La programmazione prevede diverse rappresentazioni che si svolgono nel rispetto delle norme per favorire la partecipazione di tutti.

Al Teatro Comunale Mercadante di Cerignola al via la rassegna all'insegna dell'accessibilità e dell'inclusione. Gli spettacoli della rassegna, infatti, sono progettati per essere inclusivi attraverso diverse modalità: audiodescrizione per il pubblico con disabilità visiva, sottotitolazione e Lingua dei Segni (LIS) per le persone sorde, tour tattili e incontri pre-spettacolo che permettono di esplorare la scenografia e i costumi prima dell'alzata del sipario, spazi e accoglienza dedicata per persone con neurodivergenze o necessità specifiche.

