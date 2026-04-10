Inaugurazione della nuova biblioteca a Campoli del Monte Taburno

Sabato 11 aprile 2026 si terrà a Campoli del Monte Taburno l’inaugurazione di una nuova biblioteca dedicata a un docente locale. L’evento si svolgerà nel pomeriggio e vedrà la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini. La struttura è stata realizzata con l’obiettivo di offrire uno spazio dedicato alla cultura e alla lettura, con un ampio catalogo di libri e aree di studio.

Tempo di lettura: 2 minuti di Annalisa Papa Sabato 11 aprile 2026 si terrà un importante appuntamento culturale a Campoli del Monte Taburno: l’inaugurazione della nuova biblioteca “Prof. Pinuccio Orlacchio”. L’evento è organizzato dalla Pro Loco Monte Taburno, in collaborazione con UNPLI Benevento e UNPLI Campania, e rappresenta un momento significativo per la crescita culturale e sociale del territorio. La nuova biblioteca sorgerà in via Curignale 1, diventando un punto di riferimento per cittadini, studenti e appassionati di lettura. La giornata inaugurale si articolerà in due momenti principali:?Ore 10:30 – Laboratorio di lettura animata per bambini dai 2 ai 7 anni, dedicato al racconto “L’albero di Gertrude”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Inaugurazione della nuova biblioteca a Campoli del Monte Taburno Leggi anche: Scooter travolto e poi la fuga: autista rintracciato a Campoli del Monte Taburno Campoli del Monte Taburno, parte la campagna di “Costruire alla Luce del Sole”Tempo di lettura: 2 minutiA Campoli del Monte Taburno, Parte ufficialmente la campagna elettorale del gruppo “Costruire alla Luce del Sole” in vista... Temi più discussi: Aperta una nuova biblioteca. Con l’aiuto di dieci volontari sarà accessibile tutti i giorni; Un altro passo verso l'apertura della biblioteca nell'ex Rossani: Regione finanzia ultimi allestimenti; Castel San Niccolò, inaugurata la biblioteca: dieci volontari per l’apertura tutti i giorni, anche di domenica; Biblioteca, il bilancio dopo il restauro. Inaugurata la nuova biblioteca comunale di Castel San NiccolòNel giorno di Pasquetta il sindaco Antonio Fani ha tagliato il nastro della nuova biblioteca comunale di Castel San Niccolò, lanciando una scommessa con la sua comunità: Una biblioteca è il luogo del ... arezzonotizie.it Aperta una nuova biblioteca. Con l’aiuto di dieci volontari sarà accessibile tutti i giorniEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it ARTE Inaugurazione della mostra Doro Seror a primopiano di Montesilvano https://cityne.ws/NM7G7 - facebook.com facebook Ariccia, concerto di inaugurazione della Stagione 2026 dei Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati ift.tt/h0FqUEj x.com