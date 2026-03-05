A Grottaglie è stata annunciata la rassegna letteraria “Pagine di Puglia”, che si svolgerà tra la biblioteca e il Castello episcopio dal 27 marzo al 12 giugno. La manifestazione prevede sette incontri dedicati a autori pugliesi e ai loro libri, con l’obiettivo di mettere in evidenza la produzione letteraria della regione. La prima edizione coinvolge il pubblico in un percorso tra letteratura e territorio pugliese.

Un percorso tra letteratura, territorio e autori pugliesi. Il Comune di Grottaglie presenta “Pagine di Puglia”, nuova rassegna letteraria alla sua prima edizione che, dal 27 marzo al 12 giugno, proporrà sette appuntamenti dedicati a libri e autori legati alla regione. Gli incontri si terranno alle ore 18 nella Biblioteca comunale F. G. Pignatelli e nel Castello Episcopio di Grottaglie, due luoghi simbolo della cultura cittadina. "Un percorso tra libri, autori e idee che attraversano la Puglia e il suo immaginario - dichiara l’assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione e Turismo Raffaella Capriglia -. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Grottaglie lancia “Pagine di Puglia”, al via la nuova rassegna letteraria tra biblioteca e Castello episcopio

Castello Episcopio: siglato Protocollo d’Intesa tra Comune di Grottaglie e Arcidiocesi Metropolita di TarantoLe forme di collaborazione stabile per il Castello Episcopio di Grottaglie, complesso monumentale eretto alla fine del XIV secolo al centro storico...

Antonella Lattanzi e Wu Ming 2 aprono i battenti alla nuova edizione della rassegna letteraria "Il bosco tra le righe"Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Il primo...