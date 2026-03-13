Limbiate | danza e calcio per la verità su Luca Attanasio

A Limbiate, cittadini e associazioni continuano a chiedere verità sulla morte di Luca Attanasio, l’ambasciatore ucciso in Congo cinque anni fa. La richiesta di giustizia si manifesta attraverso eventi pubblici, tra cui una giornata dedicata alla danza e al calcio. Le iniziative coinvolgono diverse persone che vogliono mantenere vivo il ricordo e la richiesta di risposte sulle circostanze del decesso.

Limbiate non smette di chiedere giustizia per la morte di Luca Attanasio, l’ambasciatore ucciso in Congo cinque anni fa. Tra flash mob nel centro commerciale e un torneo calcistico benefico previsto per il 21 marzo, la comunità locale trasforma il dolore in azione concreta. Il quinto anniversario della tragica fine del diplomatico, cresciuto proprio a Limbiate, ha scatenato una serie di iniziative che vedono coinvolti studenti, magistrati e personalità dello spettacolo. L’obiettivo rimane unico: mantenere viva la memoria e spingere per la verità su un omicidio le cui indagini si scontrano con una complessa rete di silenzi. Dalla danza alla piazza: il ruolo delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Limbiate: danza e calcio per la verità su Luca Attanasio Articoli correlati Limbiate non dimentica Luca Attanasio: flash mob e torneo solidale per chiedere la verità sull’omicidio dell’ambasciatore in CongoLimbiate (Monza e Brianza) – Prima un flash mob al centro commerciale, ora il torneo con la Nazionale cantanti, sempre con un solo obiettivo: non... Il segretario di Stato Vaticano a Limbiate per commemorare l’ambasciatore Luca AttanasioChiunque si trovi a passeggiare per le strade delle principali città della Toscana o di… Dal 1° gennaio 2026, lo Spid non è più del tutto gratuito,... Altri aggiornamenti su Luca Attanasio Limbiate non dimentica Luca Attanasio: flash mob e torneo solidale per chiedere la verità sull’omicidio dell’ambasciatore in CongoLimbiate (Monza e Brianza) – Prima un flash mob al centro commerciale, ora il torneo con la Nazionale cantanti, sempre con un solo obiettivo: non dimenticare Luca Attanasio, l’ambasciatore d’Italia ... ilgiorno.it Omicidio di Luca Attanasio, spunta un nuovo testimone: Dossier sensibile, la verità è ancora un incuboLimbiate (Monza Brianza), 24 novembre 2025 – Spunta un nuovo testimone sulla scena del delitto per l’omicidio di Luca Attanasio, brianzolo di Limbiate, ambasciatore d’Italia in Congo, ucciso il 22 ... ilgiorno.it