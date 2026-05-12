Grosso albero crolla su un' abitazione a causa del vento chiusa via Monte Sabotino

Un albero di grandi dimensioni è caduto su un'abitazione lungo via Monte Sabotino, bloccando la strada. Il crollo è stato causato dalle raffiche di vento che stanno interessando la zona, provocando danni alle alberature lungo tutta la pianura. La strada rimane chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia mentre le squadre di pronto intervento sono sul posto per le operazioni di messa in sicurezza.

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