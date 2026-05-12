Grosso albero crolla su un' abitazione a causa del vento chiusa via Monte Sabotino
Un albero di grandi dimensioni è caduto su un'abitazione lungo via Monte Sabotino, bloccando la strada. Il crollo è stato causato dalle raffiche di vento che stanno interessando la zona, provocando danni alle alberature lungo tutta la pianura. La strada rimane chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia mentre le squadre di pronto intervento sono sul posto per le operazioni di messa in sicurezza.
Il forte vento che sta spazzando la pianura in queste ore lascia dietro di sè una serie di danni, in particolari alle alberature. Un caso rilevante si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16, in via Monte Sabotino a Modena, zona Sant'Agnese. Un imponente tiglio è infatti stato.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Notizie correlate
Albero crolla per il forte vento, strada chiusa per la rimozionePrimi danni per il maltempo sul litorale Domitio, interessato dall’allerta meteo per raffiche di vento diramata dalla protezione civile della Regione...
Milano, grosso ramo crolla su due auto in via Monte SantoMilano, 26 aprile 2026 – Se non ci sono stati feriti è stato solo per una fortunata coincidenza.