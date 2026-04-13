Albero crolla per il forte vento strada chiusa per la rimozione

Un albero è caduto a causa delle forti raffiche di vento, provocando la chiusura temporanea di una strada sulla costa Domitio. La protezione civile regionale aveva emesso un’allerta meteo per condizioni di vento intenso, e sul posto sono intervenuti i mezzi per rimuovere i resti dell’albero e riaprire al traffico. Non sono stati segnalati altri danni o feriti.