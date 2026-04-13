Albero crolla per il forte vento strada chiusa per la rimozione
Un albero è caduto a causa delle forti raffiche di vento, provocando la chiusura temporanea di una strada sulla costa Domitio. La protezione civile regionale aveva emesso un’allerta meteo per condizioni di vento intenso, e sul posto sono intervenuti i mezzi per rimuovere i resti dell’albero e riaprire al traffico. Non sono stati segnalati altri danni o feriti.
Primi danni per il maltempo sul litorale Domitio, interessato dall’allerta meteo per raffiche di vento diramata dalla protezione civile della Regione Campania.Intorno all’ora di pranzo, un albero di grosse dimensioni è crollato in strada in via Palizzi. L’arteria è stata chiusa al traffico.🔗 Leggi su Casertanews.it
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Albero si spezza e crolla su via Genova, strada chiusa | FOTOUn albero si è spezzato improvvisamente ed è crollato su via Genova a Viterbo, bloccando completamente la circolazione.