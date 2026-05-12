A Grosseto, i tifosi hanno raccolto regali destinati ai bambini in ospedale, con l’obiettivo di rendere più sereno il loro soggiorno nel reparto pediatrico. La raccolta di doni è stata organizzata da un gruppo di appassionati locali, che hanno coinvolto anche il personale medico del reparto per facilitare la distribuzione. I regali sono stati consegnati ai piccoli pazienti e alle loro famiglie durante una visita speciale.

? Punti chiave Chi ha organizzato la raccolta dei doni per i piccoli pazienti?. Come hanno coinvolto il personale medico del reparto pediatrico?. Perché la promozione in Serie C ha spinto gli ultras in ospedale?. Come diventerà questa iniziativa di solidarietà per la città di Grosseto?.? In Breve Incontro con la dottoressa Susanna Falorni e il direttore Michele Dentamaro.. Presenza nel reparto di Simone Geraci e Luca Bertacca.. Iniziativa nata per celebrare la promozione del Grosseto in Serie C.. Possibile collaborazione futura tra realtà sportive e strutture sanitarie locali.. Domenica 11 maggio, una delegazione del gruppo ultras Curva nord 1912 ha consegnato giocattoli e doni presso il reparto di Pediatria dell’ospedale Misericordia di Grosseto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grosseto, il cuore dei tifosi in ospedale: regali per la pediatria

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