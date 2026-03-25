Il grande cuore dei volontari | Donazioni alla pediatria

Un gruppo di volontari ha donato nuove attrezzature alla sezione pediatrica di un ospedale locale. L’intervento mira a migliorare le condizioni di assistenza ai bambini ricoverati, con l’acquisto di strumenti medici e giochi per il reparto. La consegna è avvenuta questa mattina, alla presenza di rappresentanti dell’ente ospedaliero e dei volontari stessi. L’operazione si inserisce in una serie di iniziative benefiche promosse negli ultimi mesi.

Nuove attrezzature a sostegno dei piccoli ricoverati. Un’iniziativa di solidarietà che segue la convenzione firmata tra le associazioni ‘ Ferrara Cambia ’ e AIL (Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma), che ha portato ad una prima donazione concreta, la quale ha permesso di acquistare le attrezzature di ultima generazione, destinate a sostegno dei reparti pediatrici dell’azienda ospedaliera universitaria di Ferrara. La campagna di raccolta fondi, che si svolta nell’arco del 2025, ha coinvolto attivamente gli oltre 160 soci dell’associazione Ferrara Cambia nonché BPER Banca, l’associazione pensionati di Confagricoltura Ferrara e tutti i cittadini ferraresi e che ha portato a un risultato di 10mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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