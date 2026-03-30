Pasqua 2026 all' ospedale di Livorno auguri e regali dai carabinieri ai piccoli degenti della Pediatria

Durante la Pasqua del 2026, i carabinieri di Livorno hanno visitato il reparto di Pediatria dell’ospedale locale, portando regali e auguri ai bambini ricoverati. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l'Asl Toscana Nord Ovest e l’ospedale stesso, mantenendo una tradizione annuale di solidarietà e vicinanza ai piccoli pazienti.

"È per noi un’opportunità e un privilegio poter essere qui e vivere questi momenti – ha dichiarato Mineo – che ci permettono di essere associati a ricordi piacevoli come questo. La mia presenza è legata all’impegno e alle relazioni intessute dai miei predecessori che ringrazio per aver creato questa tradizione che mi impegnerò a portare avanti. Se guardiamo al futuro, non possiamo che pensare ai bambini, tutti i bambini a partire da quelli che stanno vivendo un momento di difficoltà”. LivornoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Via Serristori, pronta la nuova piazzetta al posto dello spartitraffico. Il Comune: "Nessun posto auto perso" Scuola Michelangelo, studenti in stage linguistico a Valencia: lezioni tra il mercato centrale, la Loggia della Seta e la Città della Scienza 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Pasqua 2026, all'ospedale di Livorno auguri e regali dai carabinieri ai piccoli degenti della Pediatria Articoli correlati Epifania a Cava, la Polizia dona le calze delle befana ai piccoli degenti della PediatriaNel corso della visita, i poliziotti hanno consegnato ai piccoli degenti le tradizionali calze della Befana, portando un momento di gioia, sorrisi e... La Consar si traveste da Befana e porta regali ai piccoli pazienti della pediatriaUna delegazione del Porto Robur Costa 2030 ha donato nella mattinata di lunedì alla Pediatria dell’ospedale di Ravenna una grande quantità di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pasqua 2026 all'ospedale di Livorno... Temi più discussi: Pasqua 2026 all’ospedale Perrino: il programma delle celebrazioni; Pasqua 2026: tornano le uova di Pasqua solidali per aiutare Abeo; Brindisi: Calendario delle celebrazioni religiose per la Pasqua all’ospedale Perrino; Uova di Pasqua all’ospedale di Faenza grazie all’Associazione Nazionale Carabinieri. Pasqua 2026: musei statali gratis. E a Pasquetta apertura straordinaria. Cosa visitare a Firenze e in ToscanaSaranno a ingresso gratuito, domenica 5 aprile 2026, Pasqua, i musei statali, anche in Toscana. Si tratta infatti della prima domenica del mese. Non basta. Aperture straordinarie dei musei statali, a ... firenzepost.it PREGHIERA D'AVANZO Pasqua in ospedale senza luogo di preghiera: la segnalazione dal Colonnello D’Avanzo di FoggiaC’è un aspetto della degenza ospedaliera che spesso sfugge alle cronache, ma che per molti pazienti rappresenta una parte essenziale del percorso umano, oltre che sanitario: la possibilità di coltivar ... statoquotidiano.it Tornare in Puglia per le festività pasquali diventa sempre più caro. Secondo l’analisi di Assoutenti, i voli nazionali registrano rincari significativi nelle due settimane a cavallo di Pasqua 2025-2026, con aumenti medi del 13,6%, ma con picchi molto più elevati p - facebook.com facebook La Polizia di Israele: “Accordo con Pizzaballa, celebrazioni di Pasqua in formato simbolico e limitato” x.com