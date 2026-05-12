Grosseto e Roselle | via alla mediazione sportivo
A Grosseto e Roselle si è avviata una procedura di mediazione sportiva per l'US Grosseto, coinvolgendo questioni legate ai debiti bancari e alla gestione della società. Nel frattempo, il Comune ha stabilito il divieto di cene e feste nel centro sportivo locale, mentre si cercano risposte sul possibile impatto di questi problemi finanziari sulla continuità dell’associazione sportiva.
? Domande chiave Come influenzerà il debito bancario la sopravvivenza dell'US Grosseto? Perché il Comune ha vietato cene e feste nel centro sportivo? Chi dovrà pagare il mutuo residuo dopo la clausola della banca? Cosa accadrà alla squadra se la mediazione fallirà il 3 giugno??? In Breve Uso limitato allenamenti e vivaio fino al 31 luglio 2026 a via dei Laghi. Primo incontro di mediazione fissato per il 3 giugno 2026 a Grosseto. Controversia legata al mutuo da oltre tre milioni di euro con .🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Mediazione linguistica e culturale, aperte le iscrizioni alla triennaleSono aperte le iscrizioni alla triennale "Agorà Mundi" in mediazione linguistica e culturale (L-12) con sede al polo universitario di Agrigento, un...
Leggi anche: Osservatorio di Roselle, serata speciale
Argomenti più discussi: Centro sportivo Roselle, Comune e Grosseto vanno in mediazione: uso dell’impianto fino al 31 luglio; Grosseto - Trofeo Croce di Nomadelfia: si torna sui pedali con la Uisp; Il passato che ’ritorna’. Il volto antico di Roselle; L’archeologia diventa virtuale: alla biblioteca Chelliana studiosi internazionali a confronto.
La Biblioteca Chelliana di Grosseto ha ospitato la Virtual Archeology Marathon, iniziativa internazionale di archeologia virtuale e valorizzazione digitale del patrimonio storico di Roselle. facebook
Diocesi: Grosseto, tappe alla chiesa di Roselle, all’ospedale Misericordia e al carcere prima della messa per l’ingresso di mons. RoncariL’accoglienza del nuovo vescovo di Grosseto, mons. Giovanni Roncari, prenderà il via nel pomeriggio del 9 agosto, a partire dalle ore 16. Le tappe che il vescovo eletto compirà prima di giungere in ... agensir.it