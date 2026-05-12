Grosseto e Roselle | via alla mediazione sportivo

A Grosseto e Roselle si è avviata una procedura di mediazione sportiva per l'US Grosseto, coinvolgendo questioni legate ai debiti bancari e alla gestione della società. Nel frattempo, il Comune ha stabilito il divieto di cene e feste nel centro sportivo locale, mentre si cercano risposte sul possibile impatto di questi problemi finanziari sulla continuità dell’associazione sportiva.

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? Domande chiave Come influenzerà il debito bancario la sopravvivenza dell'US Grosseto? Perché il Comune ha vietato cene e feste nel centro sportivo? Chi dovrà pagare il mutuo residuo dopo la clausola della banca? Cosa accadrà alla squadra se la mediazione fallirà il 3 giugno??? In Breve Uso limitato allenamenti e vivaio fino al 31 luglio 2026 a via dei Laghi. Primo incontro di mediazione fissato per il 3 giugno 2026 a Grosseto. Controversia legata al mutuo da oltre tre milioni di euro con .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Grosseto e Roselle: via alla mediazione sportivo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mediazione linguistica e culturale, aperte le iscrizioni alla triennaleSono aperte le iscrizioni alla triennale "Agorà Mundi" in mediazione linguistica e culturale (L-12) con sede al polo universitario di Agrigento, un... Leggi anche: Osservatorio di Roselle, serata speciale Argomenti più discussi: Centro sportivo Roselle, Comune e Grosseto vanno in mediazione: uso dell’impianto fino al 31 luglio; Grosseto - Trofeo Croce di Nomadelfia: si torna sui pedali con la Uisp; Il passato che ’ritorna’. Il volto antico di Roselle; L’archeologia diventa virtuale: alla biblioteca Chelliana studiosi internazionali a confronto. Diocesi: Grosseto, tappe alla chiesa di Roselle, all’ospedale Misericordia e al carcere prima della messa per l’ingresso di mons. RoncariL’accoglienza del nuovo vescovo di Grosseto, mons. Giovanni Roncari, prenderà il via nel pomeriggio del 9 agosto, a partire dalle ore 16. Le tappe che il vescovo eletto compirà prima di giungere in ... agensir.it