Stasera alle 21.30 l’osservatorio comunale di Roselle aprirà al pubblico per una serata dedicata all’osservazione del cielo. Durante l’evento, saranno accessibili i telescopi robotizzati collocati nel giardino dell’osservatorio, che permetteranno ai visitatori di osservare corpi celesti e dettagli astronomici. L’iniziativa, rivolta a chi desidera scoprire il cielo notturno, prevede l’ingresso gratuito e l’accesso ai dispositivi per l’osservazione.

Oggi alle 21.30 l’ Osservatorio comunale di Roselle aprirà al pubblico per una serata osservativa, saranno messi a disposizione dei visitatori i potenti telescopi robotizzati posizionati in giardino. "Con l’arrivo della primavera – dicono i responsabili dell’Osservatorio – finalmente potremo tornare ad ammirare le stelle all’aperto, sfruttando nell’ampio giardino gli strumenti che nulla hanno da invidiare al telescopio della cupola. Potranno essere ammirate le lune di Giove, stelle doppie, ammassi stellari ed il 24 aprile le ombre delle eclissi di Europa su Giove. I visitatori potranno provare le diverse tipologia di telescopi e scegliere quella che i propri occhi meglio gradiscano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Osservatorio di Roselle, serata speciale

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Temi più discussi: Osservatorio di Roselle, serata speciale; Serata all’Osservatorio di Roselle: a caccia di stelle con i telescopi in giardino; Osservatorio Astronomico: serata di osservazione stellare con telescopi robotizzati.

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