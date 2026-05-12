Groenlandia la conquista Usa è già avvenuta ma nessuno la nota

Negli ultimi anni, gli Stati Uniti hanno rafforzato la loro presenza nella Groenlandia, un territorio che un tempo si considerava ai margini del mondo. Sebbene non si possa parlare di una vera e propria conquista, il coinvolgimento delle forze americane è diventato più evidente, senza però suscitare grande attenzione internazionale. L’Artico, che un tempo era considerato una regione periferica, si sta trasformando in un’area di maggiore interesse strategico e geopolitico.

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L’Artico non è più una periferia. La Groenlandia non è stata conquistata. Non nel senso antico del termine. Nessun corpo di spedizione è sbarcato a Nuuk, nessuna bandiera è stata issata su un edificio pubblico, nessun trattato ha cancellato la sovranità formale del territorio. Eppure qualcosa di molto rilevante è accaduto: una porzione decisiva del suo futuro minerario è entrata nell’orbita strategica degli Stati Uniti. Critical Metals Corp ha ottenuto l’approvazione del governo groenlandese per salire al 92,5 per cento di Tanbreez, uno dei maggiori giacimenti di terre rare pesanti fuori dal controllo diretto cinese. La Export-Import Bank americana ha manifestato disponibilità a sostenere il progetto con un finanziamento potenziale fino a 120 milioni di dollari.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Groenlandia, la conquista Usa è già avvenuta ma nessuno la nota ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Groenlandia, è scontro aperto Usa-Ue - Porta a porta 14/01/2026 Notizie correlate Leggi anche: La premier danese a Trump: “Nave ospedale Usa in Groenlandia? Ma da noi la sanità c’è ed è pure gratuita” La crisi climatica era già stata prevista, ma nessuno poteva immaginare che l’avremmo pure accelerataIl Rapporto MIT-Club di Roma sui Limiti alla Crescita fu pubblicato più di 50 anni fa. Argomenti più discussi: Usa alla conquista della Groenlandia (via Wall Street): preso il controllo del più importante deposito di terre rare. E l'inviato di Trump si autoinvita alle conferenze d'affari; Groenlandia. La nuova conquista silenziosa degli Stati Uniti passa dalle terre rare; Usa Groenlandia e terre rare Dove nasce la guerra silenziosa per il nuovo petrolio; Terre rare la leva di Pechino contro gli Usa. Usa alla conquista della Groenlandia (via Wall Street): preso il controllo del più importante deposito di terre rare. E l'inviato di Trump si autoinvita alle conferenze d'affari x.com Usa alla conquista della Groenlandia (via Wall Street): preso il controllo del più importante deposito di terre rare. E l'inviato di Trump si «autoinvita» alle conferenze d ...La compagnia Critical Metals sfrutterà il più grande giacimento di terre rare pesanti, al di fuori della Cina. Saranno poi lavorate in Lousiana, governata dall'inviato speciale nominato da Trump per c ... corriere.it