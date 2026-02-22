La premier danese a Trump | Nave ospedale Usa in Groenlandia? Ma da noi la sanità c’è ed è pure gratuita

La premier danese ha risposto a Donald Trump, che aveva suggerito di inviare una nave ospedale negli insediamenti groenlandesi. La leader ha sottolineato che in Danimarca la sanità è accessibile e gratuita, e che il paese si trova in buona salute senza interventi esterni. La sua replica ha messo in evidenza la fiducia nel sistema sanitario locale e ha sottolineato che non ci sono necessità di aiuti speciali. La discussione si è accesa dopo le affermazioni del presidente americano.

Grazie, ma stiamo benissimo così. Anzi, stiamo meglio qui. Si riassume così la reazione danese all’ultima boutade di Donald Trump sulla Groenlandia cui il presidente americano avrebbe mandato una nave per curare i malati che, a suo dire, laggiù non ricevono cure. “Sono felice di vivere in un Paese in cui tutti hanno accesso gratuito e paritario alla sanità. Dove non sono le assicurazioni e la ricchezza a determinare se si riceve un trattamento adeguato”. È stata la replica della premier danese Mette Frederiksen. Il presidente degli Stati Uniti nella notte tra sabato e domenica aveva annunciato sui social l’invio di una “ grande nave ospedale ” in Groenlandia, dove l’approccio è il medesimo della Danimarca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Trump invia in Groenlandia una nave ospedale ma il Governo rifiuta: “No grazie, qui la sanità è gratis”Il governo groenlandese ha respinto la proposta di Donald Trump di inviare una nave ospedale, perché qui i servizi sanitari sono gratuiti.

“Se gli Usa attaccano un Paese della Nato finisce tutto”. La premier danese replica alle mire di Trump sulla GroenlandiaLa premier danese ha risposto alle dichiarazioni di Trump sulla Groenlandia, affermando che un attacco militare da parte degli Stati Uniti contro un altro paese Nato porterebbe a un'interruzione totale delle attività dell’Alleanza.

