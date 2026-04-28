Il Rapporto MIT-Club di Roma sui Limiti alla Crescita fu pubblicato più di 50 anni fa. In Italia fu tradotto “Limiti dello Sviluppo”, un titolo un po’ canagliesco. Un eccesso di zelo della sinistra progressista per assimilare lo sviluppo capitalista alla fine del mondo? Una cautela da parte della destra conservatrice, per avvertire la maggioranza silenziosa sugli eccessi della manipolazione scientifica basata sui numeri? Il rapporto dimostra una realtà molto semplice: la crescita di ogni sistema è regolata da confini intrinsechi e inviolabili, da cui si rimbalza attraverso le catastrofi. Come previsto, il mondo ballonzola. L’umanità si è cacciata in una piega della storia che non promette più alle genti rose e fiori, ma lacrime e sangue.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La crisi climatica era già stata prevista, ma nessuno poteva immaginare che l’avremmo pure accelerata

Notizie correlate

Garlasco e l’eterno ritorno dell’impronta 33, l’ex comandante di Vigevano: “Con il peso di oggi avremmo fatto accertamenti”. Ma era stata valutata e scartata dal Ris“Se l’avessimo avuta con il peso che ha oggi, avremmo fatto ulteriori accertamenti, anche su Andrea Sempio“.

Perché Micol Olivieri è stata esclusa dai Cesaroni, Claudio Amendola: “Alice non era prevista”Claudio Amendola ha fatto chiarezza sul motivo per cui l'attrice Micol Olivieri non è stata contattata per tornare a interpretare Alice Cudicini:...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: L’era della gentrificazione climatica; 22 aprile, Giornata della Terra 2026: cosa pensano le persone della crisi climatica?; Crisi climatica e consumi energetici; Al G7 Ambiente di Parigi la crisi climatica viene tenuta fuori dall’agenda: Gli Usa non vogliono sentirne parlare.

La crisi climatica era già stata prevista, ma nessuno poteva immaginare che l’avremmo pure accelerataA 50 anni dal rapporto sui Limiti alla Crescita, le previsioni sul riscaldamento globale si sono avverate mentre continuiamo ad accelerare ... ilfattoquotidiano.it

Crisi climatica, più fatalismo e meno responsabilità individuale in SvizzeraUn sondaggio mostra che la popolazione svizzera sente meno responsabilità individuale verso il clima, nonostante l’aumento delle temperature. swissinfo.ch

Reportage dal Chiapas, dove a inizio aprile i leader dell’Esercito zapatista di liberazione nazionale hanno offerto una lettura della fase attuale del capitalismo intrecciando tre dimensioni: crisi climatica, guerra e disfacimento dello Stato-nazione. Rilanciando u - facebook.com facebook

Oggi è la Giornata della Terra Tra crisi climatica, perdita di biodiversità e inquinamento da plastica, il nostro Pianeta ha però purtroppo ben poco da festeggiare. Aiutaci a proteggerlo ogni giorno sostieni.wwf.it/donazioni-eart… x.com