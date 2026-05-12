In un articolo recentemente pubblicato si fa riferimento a alcune figure pubbliche coinvolte in una discussione accesa, definendole come persone che si oppongono a ciò che viene descritto come nostalgie di periodi passati e atteggiamenti antifascisti considerati superficiali. Si citano anche alcune espressioni critiche rivolte a queste figure, che vengono indicate come poco affidabili o influenzate da modelli passati. La narrazione si concentra su un quadro di tensioni e contrapposizioni nel panorama politico e sociale.

Nostalgici degli anni di piombo, antifascisti da operetta (senza fascismo), caricati a salve dai cattivi maestri mai andati in pensione. Si fanno chiamare “Orme ribelli” e a Trieste si sono resi protagonisti di una pessima pagina di cronaca, perché la politica è una cosa seria. Nell’indifferenza generale dei media distratti, dei politici progressisti, impegnati a processare Palazzo Chigi, e dell’ordine dei giornalisti, in altre occasioni molto solerte nel denunciare e solidarizzare con le vittime. Grilz, a Trieste la manifestazione antifa contro il reporter ucciso in Mozambico. Ossessionati d a Almerigo Grilz, il primo giornalista italiano...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Grilz, Biloslavo, Micalessin e Menia a testa in giù. Dove sono le sentinelle democratiche?

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