Scoccimarro Menia e Grilz a testa in giù nei manifesti | si valutano azioni legali
Un manifestino distribuito in occasione di un'assemblea contro i fascismi ha mostrato i volti di un assessore regionale all'Ambiente, di un ex parlamentare e di un altro politico. La locandina li presenta con le facce capovolte, suscitando reazioni da parte dell'amministrazione regionale. L'assessore sta considerando azioni legali contro gli organizzatori dell'evento, mentre le altre figure coinvolte non hanno ancora commentato pubblicamente.
L'assessore regionale all'Ambiente Fabio Scoccimarro valuta azioni legali nei confronti degli organizzatori dell'assemblea “contro i vecchi e nuovi fascismi” che hanno diffuso una locandina in cui l'esponente della giunta Fedriga, assieme anche a Almerigo Grilz e al senatore Roberto Menia.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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