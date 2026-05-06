Da Trieste in giù per candidarsi a Monteleone dove tre quarti dei candidati non sono del posto
Il piccolo comune di Monteleone di Puglia, con meno di mille abitanti, sta vivendo un’attenzione inattesa in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. La richiesta di candidature provenienti da diverse parti d’Italia ha portato a un aumento significativo dei candidati, di cui circa il 75% non risiede nel paese. La situazione ha superato i confini della provincia, attirando l’interesse di persone da tutto il Paese.
Ha travalicato i confini provinciali il caso di Monteleone di Puglia, tranquillo borgo dei Monti Dauni che conta meno di mille anime, preso d’assalto da aspiranti candidati da tutta Italia alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.Sono 9 i candidati alla carica di sindaco e 86 i candidati.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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