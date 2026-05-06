Da Trieste in giù per candidarsi a Monteleone dove tre quarti dei candidati non sono del posto

Il piccolo comune di Monteleone di Puglia, con meno di mille abitanti, sta vivendo un’attenzione inattesa in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. La richiesta di candidature provenienti da diverse parti d’Italia ha portato a un aumento significativo dei candidati, di cui circa il 75% non risiede nel paese. La situazione ha superato i confini della provincia, attirando l’interesse di persone da tutto il Paese.